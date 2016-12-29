Певица Пинк показала второго ребенка

Певица Пинк родила второго ребенка. Не будучи жертвой предрассудков, американская исполнительница показала новорожденного кроху всему свету.

Радостное событие в семье певицы Пинк случилось еще 26 декабря, однако журналисты узнали об этом лишь сейчас, когда американская знаменитость обнародовала фотографии новорожденного малыша.

У Пинк родился сын. "Джеймсон Мун Харт", – коротко представила мировой общественности мальчика счастливая артистка. На снимке запечатлены Пинк и облаченный в светлое одеяльце новорожденный.

Чуть позже артистка опубликовала снимок, на котором заснят гордый отец с маленьким сыном на руках. "Я люблю своего сладкого папочку", – нежно подписала трогательный кадр Пинк.

Многочисленные подписчики немедленно обрушили на певицу и ее супруга град поздравлений и всяческих пожеланий.

Фото опубликовано P!NK (@pink) Дек 28 2016 в 2:31 PST

Напомним, о том, что артистка ждет второго ребенка, стало известно недавно – Пинк опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала животик довольно внушительных размеров. Также на снимке – пятилетняя дочь певицы Уиллоу. "Сюрприз!" – лаконично подписала Пинк фото.

Фото опубликовано P!NK (@pink) Дек 28 2016 в 2:46 PST

Певица замужем за мотогонщиком Кэри Хартом. Они поженились в январе 2006 года. Церемония бракосочетания прошла на пляже в Коста-Рике. На торжество было приглашено 100 гостей, в числе которых была и дочь Элвиса Пресли Лиза Мария.

Что интересно, предложение возлюбленному Пинк сделала сама. Харт не торопился вести ее под венец, и тогда Пинк решила взять инициативу в свои руки. Она пришла на одну из мотогонок, в которой участвовал Кэри, с плакатом "Женись на мне. Я серьезно". Кэри Харту оставалось только сказать "да".

