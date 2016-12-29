Певица объяснила свое интересное положение
По роковому совпадению на престижных музыкальных телеконкурсах певец всегда становится вторым
Певица Пинк показала второго ребенка
Радостное событие в семье певицы Пинк случилось еще 26 декабря, однако журналисты узнали об этом лишь сейчас, когда американская знаменитость обнародовала фотографии новорожденного малыша.
У Пинк родился сын. "Джеймсон Мун Харт", – коротко представила мировой общественности мальчика счастливая артистка. На снимке запечатлены Пинк и облаченный в светлое одеяльце новорожденный.
Чуть позже артистка опубликовала снимок, на котором заснят гордый отец с маленьким сыном на руках. "Я люблю своего сладкого папочку", – нежно подписала трогательный кадр Пинк.
Многочисленные подписчики немедленно обрушили на певицу и ее супруга град поздравлений и всяческих пожеланий.
Напомним, о том, что артистка ждет второго ребенка, стало известно недавно – Пинк опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала животик довольно внушительных размеров. Также на снимке – пятилетняя дочь певицы Уиллоу. "Сюрприз!" – лаконично подписала Пинк фото.
Певица замужем за мотогонщиком Кэри Хартом. Они поженились в январе 2006 года. Церемония бракосочетания прошла на пляже в Коста-Рике. На торжество было приглашено 100 гостей, в числе которых была и дочь Элвиса Пресли Лиза Мария.
Что интересно, предложение возлюбленному Пинк сделала сама. Харт не торопился вести ее под венец, и тогда Пинк решила взять инициативу в свои руки. Она пришла на одну из мотогонок, в которой участвовал Кэри, с плакатом "Женись на мне. Я серьезно". Кэри Харту оставалось только сказать "да".
Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз
Норвежец во время фотографирования махнул рукой и покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу
Футболист показал, где проводит время после суда
Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год