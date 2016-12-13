Беременная Пинк снялась топлес

Певица Пинк опубликовала в микроблоге откровенную фотографию. Артистка снялась топлес, прикрыв грудь руками.

На фото певицу обнимает пятилетняя дочь Уиллоу Сейдж Харт. Пинк счастливо улыбается. "Господи, это так очаровательно! Какая прекрасная память", "Радость, которая переполняет ваше лицо, заразительна!", "Это потрясающее фото. Нет слов, чтобы описать, насколько оно прекрасно", – восхитились подписчики.

Фото опубликовано P!NK (@pink) Дек 12 2016 в 2:43 PST

О том, что артистка ждет второго ребенка, стало известно недавно – Пинк опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала животик довольно внушительных размеров. Судя по всему, малыш должен появиться на свет совсем скоро. Также на снимке – пятилетняя дочь певицы Уиллоу. "Сюрприз!" – коротко подписала Пинк трогательное фото.

Фото опубликовано P!NK (@pink) Ноя 12 2016 в 9:52 PST

Напомним, певица замужем за мотогонщиком Кэри Хартом. Они поженились в январе 2006 года. Церемония бракосочетания прошла на пляже в Коста-Рике. На торжество было приглашено 100 гостей, в числе которых была и дочь Элвиса Пресли Лиза Мария.

Что интересно, предложение возлюбленному Пинк сделала сама. Харт не торопился вести ее под венец, и тогда Пинк решила взять инициативу в свои руки. Она пришла на одну из мотогонок, в которой участвовал Кэри, с плакатом "Женись на мне. Я серьезно". Кэри Харту оставалось только сказать "да".