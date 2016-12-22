Бодров впервые откровенно о смерти сына

Известный режиссер Сергей Бодров впервые откровенно высказался о смерти сына. Безутешный отец признался, что хотел бы поменяться местами с Сергеем Бодровым-младшим.

Сын режиссера погиб в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года. Бодров-младший и его съемочная группа, которая работала над созданием фильма "Связной", попали под внезапно сошедший ледник. Все числятся пропавшими без вести, так как спасатели не обнаружили останки.

За эти 14 лет горечь отца не ослабла. Сергей Владимирович поделился своей болью с Юлией Меньшовой в эфире программы "Наедине со всеми".

"Время прошло, летит со страшной силой. Но я слишком хорошо помню. Никому из родителей не пожелаешь такой трагедии, – отметил Бодров. – Мне хотелось бы с ним поменяться местами. Хотелось бы заменить его с этой картиной, с этим проектом. Ему жилось, как ему хотелось. Я его отговаривал снимать этот фильм. Мне показалось, что он торопится. Случилось все, что случилось".

Почти каждый год режиссер ездит в ущелье в горах Владикавказа, чтобы почтить память Сергея. Ради этого Бодров-старший летит через океан, потому что уже почти 20 лет живет в США.

После трагедии с сыном режиссер долго не мог прийти в себя. "У меня было желание остаться одному, с другой стороны пошла огромная волна человеческого сочувствия. Это было важно и давало силы, – рассказал Сергей. – Это продолжается до сих пор. Даже в тайге, на Енисее люди помнили, подходили, разговаривали. Это какой-то феномен, я был к нему не готов".

Другие члены семьи Бодрова не общаются с представителями СМИ на тему трагедии. "Мне кажется, это правильно. Я одобряю. Слишком много любопытства. То, что случилось – это личное", – считает режиссер.