Сурганова онемела из-за комы ребенка

Светлана Сурганова излила душу в передаче Юлии Меньшовой "Наедине со всеми". Певица рассказала о страшной трагедии, произошедшей с ребенком ее друга, после которой она пребывает в творческом молчании и больше не может петь.

Лидер группы "Сурганова и Оркестр" ведет затворнический образ жизни. Артистка призналась, что пока не может петь, по ее словам, пришло время помолчать. Период тишины у звезды начался после беды в семье ее друга..

"Я до сих пор в шоке, не могу прийти в себя до конца, чтобы миру являть прекрасное, светлое, вечное, доброе. Пытаюсь, но с большим трудом, – рассказала Юлии Светлана. – Пока я молчу, наблюдаю, пытаюсь осознать некоторые вещи, ситуации, которые произошли не напрямую со мной, но со мной тесно связаны".

Певица рассказала о трагедии, которая случилась с ее близким человеком. "У одного моего близкого друга есть сын. Его прооперировали полтора года назад. Несложная операция по удлинению конечности. Операция прошла удачно. Но выход из наркоза был крайне неудачным. В итоге клиническая смерть. 22 минуты реанимации. И как итог – вегетативное состояние. Это катастрофически тяжелая ситуация. Я не знаю ничего, что может быть тяжелее вегетативного состояния твоего ребенка..." – с болью в голосе говорит Сурганова.

Она не винит в трагедии медиков. "Реаниматолог сделал свое дело, он откачал, проявил весь свой талант, показал чудеса реаниматологического искусства и вытащил. И мы имеем бьющееся сердце, самостоятельное дыхание и отсутствие коры полностью, – констатировала исполнительница. – Я уже не говорю, во что за эти полтора года превратилась жизнь этого человека, ухаживающего за своим сыном, какие были привлечены специалисты и какое огромное количество средств на это ушло..."

На долю самой Светланы тоже выпало немало испытаний. Согласно данным из открытых источников, в 27 лет Сурганова узнала, что у нее онкологическое заболевание. Экс-солистка коллектива "Ночные снайперы" пережила клиническую смерть и серию операций по удалению раковой опухоли сигмовидной кишки.

"После этого еще столько было болячек, что я о той уже забыла, – с улыбкой заверила Юлию Светлана. – Каждая болячка может закончиться чем угодно".



Сурганова добавила, что она часто размышляет о смерти. "Я о ней думаю каждый день с трех лет. Смерть – это совершенно нормально, – считает певица. – Кто-то сказал из умных людей, что бессмысленно бояться того, чего ты не знаешь, с чем ты не знаком напрямую. Саму смерть бояться бессмысленно, а то, что к ней ведет, это бывает тяжело. Я всем, кому пришел срок, желаю легкой, беспечной, радостной смерти, лучше во сне. Все хорошие, святые люди умирают во сне".