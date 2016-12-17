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Бузова оправдалась за непатриотичный зевок
Ольга Бузова появилась на хоккейном матче сборной России против сборной Швеции вместе с подругой Тамарой Саркисян. Камеры засняли девушек, когда те меланхолично наблюдали за происходящим на льду, жевали жвачки и просматривали что-то в телефонах. Больше всего пользователей Сети, которые увидели ролик с ведущей, возмутил зевок Ольги в веер с российским триколором и изображением нападающего Ильи Ковальчука.
Телеведущая поспешила ответить на реакцию комментаторов. "Зевок в триколор с изображением Ильи Ковальчука. Откуда вы знаете , что там был зевок вы что, рядом сидели? Да простит меня самый красивый хоккеист России, на него не то что зевать , на него даже дышать нельзя!", – написала звезда в своем Instagram.
Кроме того, Бузова пояснила, почему вдруг оказалась не на VIP-трибуне. "Черным по белому написано – конверт с фамилией Саркисян – следовательно, это ее билеты (подруги Бузовой – Тамары Саркисян – прим. Ред.)!!! Но в тот же момент, вы утверждаете, что билеты за 3000 р купила Я. Даже если бы их купила я, что в этом плохого, сидеть не на Vip трибуне? Это ей подарили билеты, на все матчи сборной, а она в свою очередь пригласила меня" – эмоционально высказалась Ольга.
Напомним, сейчас звезда переживает развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Официальная процедура расторжения брака состоится 30 декабря. В связи с этим В Сети также появилась информация, что Ольга не теряет времени даром и появилась на хоккее неспроста, поговаривали, что ведущая уже закрутила роман с Ковальчуком или кем-то из его коллег. Бузова прокомментировала и эти сведения. "Будьте добрее и болейте за нашу сборную…P.S. и мне интересно, если я пойду на балет, мне припишут роман с Цискаридзе? Или, не дай Бог, с Волочковой", – написала Ольга.
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