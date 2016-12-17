Бузова оправдалась за непатриотичный зевок

Телеведущая Ольга Бузова ответила на негатив в Сети, вызванный ее зевком в триколор с изображением хоккеиста Ильи Ковальчука. Она назвала спортсмена "самым красивым хоккеистом России", на которого нельзя даже дышать.

Ольга Бузова появилась на хоккейном матче сборной России против сборной Швеции вместе с подругой Тамарой Саркисян. Камеры засняли девушек, когда те меланхолично наблюдали за происходящим на льду, жевали жвачки и просматривали что-то в телефонах. Больше всего пользователей Сети, которые увидели ролик с ведущей, возмутил зевок Ольги в веер с российским триколором и изображением нападающего Ильи Ковальчука.

Телеведущая поспешила ответить на реакцию комментаторов. "Зевок в триколор с изображением Ильи Ковальчука. Откуда вы знаете , что там был зевок вы что, рядом сидели? Да простит меня самый красивый хоккеист России, на него не то что зевать , на него даже дышать нельзя!", – написала звезда в своем Instagram.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 16 2016 в 7:04 PST



Кроме того, Бузова пояснила, почему вдруг оказалась не на VIP-трибуне. "Черным по белому написано – конверт с фамилией Саркисян – следовательно, это ее билеты (подруги Бузовой – Тамары Саркисян – прим. Ред.)!!! Но в тот же момент, вы утверждаете, что билеты за 3000 р купила Я. Даже если бы их купила я, что в этом плохого, сидеть не на Vip трибуне? Это ей подарили билеты, на все матчи сборной, а она в свою очередь пригласила меня" – эмоционально высказалась Ольга.

Кто болеет за Россию, тот мы 😌😌😌 @tomatin8 🇷🇺❤️ Спасибо друзьям за приглашение🙏🏻 Мне нра 💪🏻#кубокпервогоканала#сборнаяРоссии Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 15 2016 в 8:40 PST



Напомним, сейчас звезда переживает развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Официальная процедура расторжения брака состоится 30 декабря. В связи с этим В Сети также появилась информация, что Ольга не теряет времени даром и появилась на хоккее неспроста, поговаривали, что ведущая уже закрутила роман с Ковальчуком или кем-то из его коллег. Бузова прокомментировала и эти сведения. "Будьте добрее и болейте за нашу сборную…P.S. и мне интересно, если я пойду на балет, мне припишут роман с Цискаридзе? Или, не дай Бог, с Волочковой", – написала Ольга.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 15 2016 в 12:12 PST





