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Горячие увлечения миллионеров
42-летний миллиардер Тони Тутуни – американский бизнесмен. Сейчас мало кто поверит, что этот самовлюбленный тип – выходец из семьи иранских беженцев. Его родители вынуждены были уехать из страны после исламской революции 1979 года. В США Тони стал бизнесменом, а дорвавшись до денег, уже не мог остановиться.
Тутуни, судя по своему микроблогу – большой поклонник тверка. Периодически в соцсетях появляются ролики с дикими танцами моделей на яхте. "Осеаn blue with a perfect view" ("Синий океан с прекрасным видом"), – подписал видео олигарх.
Больше всего шуму в Сети наделал ролик, в котором приятели Тони стреляют в девушку из пейнтбольного ружья. "Пули" попадают ей в ягодицы, после чего "жертва" убегает.
Очевидно, подобные фантазии до сих пор не оставили чернявого красавца. В недавнем ролике он нашел применение их нежным частям тела во время игры в гольф.
В бассейне Тони тоже не скучает. "Она была непослушна, и я должен был поставить ее на место", – подписал он очередной видеошедевр.
Другой не менее странный персонаж в популярной соцсети – 36-летний Дэн Билзерян. Ему повезло больше, чем Тони. Дэн – сын богатенького папочки и удачливый игрок в покер. По слухам, с помощью этой игры ему удалось заполучить миллионы долларов.
Судя по многочисленным фотографиям, Дэну неплохо живется в особняке с шикарным бассейном на крыше. Особенно в окружении фигуристых прелестниц.
Впрочем, и романтика ему не чужда. "Я уже говорил, что люблю Италию?" – задается вопросом миллионер.
Вообще, видимо, Билзерян обожает путешествовать почти так же, как деньги и красивых девушек. Его страница пестрит фотографиями из живописнейших уголков мира.
Удивительно, но у этого богача есть дети. Правда, об их матери толком ничего не известно.
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