Горячие увлечения миллионеров

Страсть богатых мужчин к развлечениям порой переходит все границы. Dni.Ru выяснили, как развлекаются главные миллионеры Instagram. Предупреждаем, что феминисткам такое смотреть не рекомендуется.

42-летний миллиардер Тони Тутуни – американский бизнесмен. Сейчас мало кто поверит, что этот самовлюбленный тип – выходец из семьи иранских беженцев. Его родители вынуждены были уехать из страны после исламской революции 1979 года. В США Тони стал бизнесменом, а дорвавшись до денег, уже не мог остановиться.

Тутуни, судя по своему микроблогу – большой поклонник тверка. Периодически в соцсетях появляются ролики с дикими танцами моделей на яхте. "Осеаn blue with a perfect view" ("Синий океан с прекрасным видом"), – подписал видео олигарх.

Видео опубликовано Tony Toutouni (@lunatic_living) Ноя 20 2016 в 12:53 PST

Больше всего шуму в Сети наделал ролик, в котором приятели Тони стреляют в девушку из пейнтбольного ружья. "Пули" попадают ей в ягодицы, после чего "жертва" убегает.

Очевидно, подобные фантазии до сих пор не оставили чернявого красавца. В недавнем ролике он нашел применение их нежным частям тела во время игры в гольф.

Видео опубликовано Tony Toutouni (@lunatic_living) Авг 5 2016 в 11:45 PDT

В бассейне Тони тоже не скучает. "Она была непослушна, и я должен был поставить ее на место", – подписал он очередной видеошедевр.

Видео опубликовано Tony Toutouni (@lunatic_living) Июн 14 2015 в 4:09 PDT

Другой не менее странный персонаж в популярной соцсети – 36-летний Дэн Билзерян. Ему повезло больше, чем Тони. Дэн – сын богатенького папочки и удачливый игрок в покер. По слухам, с помощью этой игры ему удалось заполучить миллионы долларов.

Судя по многочисленным фотографиям, Дэну неплохо живется в особняке с шикарным бассейном на крыше. Особенно в окружении фигуристых прелестниц.

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Ноя 10 2016 в 10:52 PST

Впрочем, и романтика ему не чужда. "Я уже говорил, что люблю Италию?" – задается вопросом миллионер.

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Июл 7 2016 в 10:07 PDT

Вообще, видимо, Билзерян обожает путешествовать почти так же, как деньги и красивых девушек. Его страница пестрит фотографиями из живописнейших уголков мира.

Фото опубликовано Dan Bilzerian (@danbilzerian) Апр 18 2016 в 5:14 PDT

Удивительно, но у этого богача есть дети. Правда, об их матери толком ничего не известно.