Знаменитая ведущая пролила свет на отношения Панина с собаками

Известная радиоведущая Алиса Селезнева, рассказала, как актер Алексей Панин в действительности относится к четвероногим друзьям. Звезда опубликовала в микроблоге забавное видео, записанное при помощи приложения SnapChat.

В ролике Панин и Селезнева по очереди высовывают языки перед камерой и радостно смеются. "Нормально Панин к собакам относится. Собаки! Перестаньте бояться – Панин не укусит", – подписала видео ведущая.

Видео опубликовано Алиса Селезнёва (@alisa_selezneva_live) Дек 16 2016 в 12:13 PST

Поклонников Алисы ролик не на шутку взволновал. "Алиса, дорогая, отойдите от него подальше, от этой мерзости!!!", "Это вообще не смешно и даже не забавно. Конченый человек... Омерзительно", "Если даже не брать во внимание это знаменитое видео с собакой, все его поступки внушают только отвращение!" – написали обеспокоенные фолловеры.

Напомним, в прошлом месяце в передаче "Говорим и показываем" продемонстрировали видео, на котором мужчина, похожий на Алексея Панина, занимается сексом с собакой. Сам актер заявил, что в ролике снялся не он, и пригрозил телеканалу судебными проблемами. "Конечно, то, в чем меня обвиняют, – мягко говоря, ложь. В порядочность телеканала НТВ уже давно никто не верит, – рассказал актер изданию Dni.Ru. – Безусловно, там есть кинопроекты, которые не имеют прямого отношения к телекомпании, о них речь не идет. Авторы программы с большой радостью ухватились за этот скандал и просто смешали меня с грязью. Думаю, у этого телеканала зуб на меня".

После этого актер принял участие уже в другой передаче НТВ – "Новые русские сенсации", где рассказал о своей жизни. Также он прошел проверку на детекторе лжи, в ходе которой ответил в том числе и на вопрос о собаке.