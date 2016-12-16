Зал стоя встретил больного Хворостовского

В Государственном Кремлевском дворце состоялся ежегодный концерт "Хворостовский и его друзья". Всемирно известного российского исполнителя зал приветствовал стоя.

Дмитрий Хворостовский, облаченный в стильный черный смокинг, произвел фурор. Зал стоя приветствовал оперного исполнителя. Ведь больной раком Хворостовский до этого отменил несколько своих выступлений в связи с плохим самочувствием. Однако юбилейный – десятый – фестиваль "Хворостовский и друзья" Дмитрий не мог не провести.

На протяжении всего концерта российский баритон улыбался и охотно общался с публикой, рассказывая истории о своих коллегах, пришедших его поддержать.

Кроме Хворостовского, в тот вечер на сцену вышли знаменитый аргентинский тенор Марсело Альварес, Динара Алиева, а аккомпанировал звездам оперы оркестр театра "Новая опера" имени Колобова под руководством Константина Орбеляна.

Сам Хворостовский не смог сдержать восторга от успешного концерта. На своей страничке в социальной сети Instagram певец опубликовал видео с выступления в Кремле и эмоционально его подписал: "Ура! Чудесный 10-й юбилей концерта #ХворстовскийиДрузья. Вчерашний вечер в #ГосударственномКремлевскомДворце с #DinaraAlieva, #MarceloAlvarez, и #ConstantineOrbelian. Увидимся в Воскресенье в городе #СанктПетербург!"

Видео опубликовано Dmitri Hvorostovsky (@hvorostovsky) Дек 15 2016 в 12:48 PST

Подписчики были в восхищении от силы воли и мужества Дмитрия. "БРАВО!!!! БРАВО!!! БРАВО!!!!", "Оххх... Это круто... 😵", "Дай Господи вам здоровья!", "У вас прекрасная энергетика!долгих вам лет жизни!!!!", "Здоровья вам и с наступающими праздниками", "🎼 Было потрясающе! Спасибо Вам большое! ☺" – так звучала лишь часть восторженных комментариев фанатов.

Напомним, в 2015 году у Дмитрия Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращал выступать. "Нет. Ни фига. Мы все понимаем, как эти дела, продолжаясь, заканчиваются и, заканчиваясь, продолжаются. Никто ничего не знает и не гарантирует. Мне кажется, что все идет на улучшение. Но осознаю, что нужно довольствоваться тем, что есть в настоящем времени, по возможности наслаждаясь этим", – заявил репортерам певец