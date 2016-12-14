Больной Хворостовский позвал друзей

Сегодня, 14 декабря, состоится концерт Дмитрия Хворостовского, в котором примут участие его друзья. Больной раком артист сумел найти силы, чтобы порадовать поклонников.

Юбилейный десятый концерт Дмитрия Хворостовского из цикла "Хворостовский и друзья" пройдет в Государственном Кремлевском дворце, сообщается на официальном сайте оперного артиста.

На мероприятии ожидается выступление одного из самых известных и востребованных оперных артистов в мире – Марсело Альвареса, передают РИА "Новости". Отметим, что критики называют его одним из претендентов на роль "четвертого" тенора после Паваротти, Доминго и Каррераса.

Альварес блистает на самых престижных площадках – "Ла Скала", "Ковент-Гарден", "Метрополитен-опера".

Также прозвучат арии из всемирно известных опер в исполнении Хворостовского и Альвареса. Аккомпанировать титанам оперы будет оркестр театра "Новая опера". Дирижер – Константин Орбелян.

Ранее Хворостовский отказался от дебютного участия в двух спектаклях "Дон Карлос" в Большом театре. На официальном сайте артист объяснил, что у него начались проблемы с балансом из-за болезни, поэтому ему непросто выступать.

Однако 54-летний артист дал понять, что не планирует делать перерывов в работе. "Я буду продолжать давать концерты, а также записывать новые альбомы, – пообещал Хворостовский. – Пение – это моя жизнь! И я очень хочу приносить радость своим поклонникам по всему миру".

Напомним, в 2015 году у Дмитрия Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. Несмотря на лечение, он не прекращал выступать. "Нет. Ни фига. Мы все понимаем, как эти дела, продолжаясь, заканчиваются и, заканчиваясь, продолжаются. Никто ничего не знает и не гарантирует. Мне кажется, что все идет на улучшение. Но осознаю, что нужно довольствоваться тем, что есть в настоящем времени, по возможности наслаждаясь этим", – заявил репортерам певец.