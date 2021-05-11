Слезы и грязь: звезд сериалов "Кухня" и "Девушки с Макаровым" требуют наказать за критику парада Победы

Звезда сериалов "Бригада", "Курсанты" и "Девушки с Макаровым" раскритиковала парад Победы, который традиционно проходит 9 мая. Павел Майков считает, что в этот день надо скорбеть и молчать, а не тратить "народные деньги".
Война, уверена знаменитость, – хороший урок для всех и именно об этом надо думать. В боевых действиях нет ничего романтичного. В реальности война и победа – это слезы и грязь.
Отметим, похожую точку зрения высказала звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров. Актер опубликовал строки, в которых отметил, что Россия каждый год "оттачивает" парад бессилья. Назаров также усомнился в необходимости проведения шествия.
Против проведения парада высказалась теледива Ксения Собчак. Скандальная блондинка считает, что этой традиции давно пора найти замену.
Известный ведущий Дмитрий Шепелев тоже считает, что 9 мая не надо праздновать. Этот день шоумен относит к дню скорби. Отметим, что подобные высказывания в Сети провоцируют волны возмущения. Шепелев, например, вызвал шквал негатива в свой адрес, выразив непопулярное мнение. Знаменитостей, которые высказались против парада Победы, требуют наказать.
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