Елена Ксенофонтова публично попросила прощения у особенного сына

Звезда сериала "Отель Элеон" поздравила сына Тимофея с 18-летием. Елена Ксенофонтова не скрывает, что отпрыск в свое время доставил ей много хлопот.

Первенец актрисы, Тимофей, родился в 2003 году. Елена Ксенофонтова впервые стала мамой в браке с продюсером Ильей Неретиным. Эти отношения звезды сериала "Отель Элеон" не были долгими.

В личном микроблоге Елена Ксенофонтова трогательно поздравила сына с днем рождения. По словам актрисы, 18 лет назад Бог простил ей грехи, ошибки и подарил ей малыша. "А взамен попросил лишь об одном: "Береги!", – отметила звезда сериалов.

Ксенофонтова попросила у сына прощения. Актриса призналась, что не всегда понимает Тимофея. "Я ведь только учусь постигать твой мир", - заметила Елена, а затем добавила, что является не очень способным студентом. Звезда сериала "Отель Элеон" считает, что сын – ее счастливый билет.

Как писали "Дни.ру", осенью 2020 года Елена Ксенофонтова впервые призналась, что у ее наследника особенности развития. В детстве ребенку звезды диагностировали расстройство аутистического спектра. Актриса не сразу смогла смириться с заключением врачей.

Тимофей заметно отличался от сверстников, поэтому в школе у него были проблемы. На мальчика жаловались учителя. Одноклассники травили парня. Из-за издевательств сын Елены заработал нервный тик и заикание. По мере взросления юноша начал адаптироваться к окружающему миру. Теперь отпрыск знаменитости учится в школе моделей и посещает курсы актерского мастерства.

В августе 2020 года сына Елены Ксенофонтовой избили пьяные незнакомцы. Мужчинам показалось, что Тимофей показал им неприличный жест. Отпрыск знаменитости оказался в больнице с разрывом сетчатки глаза и переломом носа. Звезда сериала "Отель Элеон" обратилась в полицию. Нападавших вскоре нашли.