"Это был человек моей жизни": Ксенофонтова горюет в годовщину смерти Марьянова

Актриса все еще не смирилась с трагедией.

15 октября – особая дата для звезды сериала "Кухня" Елены Ксенофонтовой. В этот день четыре года назад актриса потеряла близкого человека. Ее друг, актер Дмитрий Марьянов, скончался при довольно трагичных обстоятельствах.

Проснувшись этим утром, Ксенофонтова в первую очередь подумала о Марьянове. Артистка посвятила коллеге по цеху трогательный пост в личном инстаграм-аккаунте. Елена опубликовала фото улыбающегося Дмитрия, указала даты его рождения и смерти. Звезда "Кухни" все еще горюет и не сдерживает эмоций.

Елена Ксенофонтова и Дмитрий Марьянов познакомились в 2006 году на съемках фильма "Карамболь". В процессе совместной работы знаменитости очень сблизились, между ними возникли чувства. Ситуация осложнялась тем, что Марьянов на тот момент был несвободен. "Меня это тяготило, но была страсть, мозг отключился мгновенно", – рассказывала артистка в одном из интервью.

Елена и Дмитрий противились своим чувствам. Ксенофонтова понимала, что у Марьянова есть пристрастия, с которыми в совместной жизни она мириться не сможет. Кроме того, актер, по словам звезды "Кухни" имел довольно сложный характер. Марьянов, в свою очередь, тоже считал, что быть им счастливыми вместе не суждено. Артисты решили остаться лишь друзьями.

Сегодня Ксенофонтова жалеет о потерянной любви. Актриса уверена, что Всевышний давал им шанс, который они, испугавшись сложностей, отвергли. Елена не скрывает, что все эти годы любила Марьянова. "Я нигде, никогда и ни с кем не испытывала то, что испытывала с ним", – отмечала Ксенофонтова.

Кончина Дмитрия Марьянова стала большим ударом для актрисы. Елена многое переосмыслила после трагедии. "Вдруг я поняла, что это был человек моей жизни", – делилась она.

Напомним, Марьянов умер 15 октября 2017 года. Незадолго до смерти Дмитрий оказался в реабилитационном центре "Феникс". В апреле 2021 года главу клиники приговорили к трем годам условно. Директора признали виновным по статье об оставлении в опасности, а также оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека.