Ксенофонтова из "Кухни" устроила 10-летнюю дочь на работу

Актриса Елена Ксенофонтова снимается в фильме "Молодой человек". Вместе со знаменитостью на площадку ленты приехала ее десятилетняя дочь София. Как оказалось, девочка тоже работает в проекте. Судя по всему, у наследницы артистки каникулы в школе.
По словам Ксенофонтовой, ее дочка трудится на съемках "хлопушкой". София отвечает за нумератор – доску, на которой фломастером указываются данные о картине и сцене. Обычно этой работой занимается помощник режиссера или ассистент оператора.
В личном микроблоге звезда сериала "Кухня" показала дочку в разгар трудового дня. На фото девочка позирует с доверенной ей хлопушкой.
Отметим, Софья родилась в отношениях Елены Ксенофонтовой с адвокатом Александром Рыжих. Этот союз продлился девять лет и к браку пару так и не привел. Актриса и юрист расставались со скандалом. После разрыва Ксенофонтова и Рыжих постоянно встречались в судах.
Жизнь Елены с Александром была далека от идеала. Избранник был жесток со звездой ситкома "Кухня". Рыжих не давал покоя Ксенофонтовой и после расставания. Мужчина обвинял бывшую возлюбленную в систематических избиениях. Он попытался через суд забрать у артистки жилье и дочь. После долгих разбирательств Ксенофонтова была полностью оправдана.
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