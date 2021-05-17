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Сериалы
Коварно мстила: почему Марии Горбань из "Кухни" сходили с рук ужасные поступки

Коварно мстила: почему Марии Горбань из "Кухни" сходили с рук ужасные поступки

Актриса, режиссер, сценарист Амина Жаман рассказала, что учеба в ГИТИСе – не сахар. Студентам без блата сложно.
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Амина Жаман училась в мастерской Бориса Морозова в ГИТИСе. Среди ее однокурсников было много детей знаменитостей. Отпрыски известных родителей постоянно пытались выбить для себя какие-нибудь привилегии.

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Например, вместе с Жаман учился сын известного артиста балета. Молодой человек не стеснялся требовать у педагогов поблажек. Он любил напоминать, что его папа и дед в свое время окончили именно эту альма-матер. "А я хочу получить здесь красный диплом", – кричал парень преподавателям.

Педагоги, как вспоминает Жаман, к студентам без связей внимания не проявляли. Например, другая однокурсница девушки, Мария Горбань, известная по сериалу "Кухня", получала главные роли во всех отчетных спектаклях. Амина считает, что причиной такого везения были отнюдь не актерские данные Марии. Дескать, Горбань, родившаяся в семье артистов, имела хорошие связи.

"Педагоги и блатные чинили всевозможные препятствия", – вспомнила Амина Жаман.

Девушка рассказала также, что Марии Горбань сходили с рук ужасные поступки. Например, однажды будущая звезда "Кухни" изрезала платье Амины и осталась безнаказанной. По словам Жаман, Горбань таким образом коварно ей отомстила. Мария была обижена на Амину за то, что та не дала ей свои наряды.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 15:18 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
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