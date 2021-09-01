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Сериалы
"Сбагрила": звезда "Кухни" Ксенофонтова показала подросших детей

"Сбагрила": звезда "Кухни" Ксенофонтова показала подросших детей

Актриса ситкома поделилась хорошими новостями.
прочитано 231 раз

Актриса сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова – мама двоих детей. У звезды есть 18-летний сын Тимофей и десятилетняя дочь Софья.

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 Елена Юрьевна Ксенофонтова

Елена Юрьевна Ксенофонтова актриса

В личном микроблоге Ксенофонтова похвасталась, что ее старший отпрыск теперь студент. Молодой человек поступил в Институт кино и телевидения (ГИТР). Актриса опубликовала свежий снимок повзрослевшего Тимофея. На фото юноша демонстрирует новенький студенческий билет.

Подписчики звезды "Кухни" отметили, что Тимофей вырос настоящим красавцем и, наверное, пойдет по маминым стопам. Елена поспешила опровергнуть домыслы интернет-пользователей. По словам Ксенофонтовой, ее наследник выбрал другую профессию, какую – не уточнила.

Дочь Елены Ксенофонтовой, Софья, в этом году отправилась в пятый класс. Сегодня, 1 сентября, актриса проводила наследницу в школу. О походе в учебное заведение знаменитость уже отчиталась в личном микроблоге, опубликовав ряд фото.

"Сбагрила", – с юмором подписала пост Елена.

"Мышка по моему единственный самый счастливый ребенок сегодня 🤣🤣🤣🙊 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" "Повзрослела за лето доченька☺️☺️С Богом 🙏🙏🙏", "Какая Соня стильная", – рассуждают теперь пользователи Сети.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 14:54 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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