Ксенофонтова из "Кухни" рассказала о тяжелой болезни ребенка: Отчаяние от невозможности помочь

Звезда сериала "Кухня" Елена Ксенофонтова воспитывает 18-летнего Тимофея и десятилетнюю Софию. Первенец артистки в этом, 2021 году, поступил в Институт кино и телевидения (ГИТР), а его сестричка отправилась в пятый класс.
Материнское сердце Ксенофонтовой не может оставаться равнодушным, когда к ней обращаются за помощью. Так случилось и на этот раз. Елена не смогла проигнорировать беду, которая случилась с маленькой девочкой по имени Рита. У крохи редкое врожденное заболевание – синдром Сотоса. При этом недуге у ребенка неправильно формируется скелет, нарушаются пропорции тела, в чертах лица появляются аномалии, развивается умственная отсталость. Кроме того, у маленькой Риты есть серьезное нарушение слуха.
"Девочкой занимается ее мама, которая до последнего надеялась, что справится со всем сама. Но... увы. Денег нет. Остались только любовь к ребенку и отчаяние от невозможности ему помочь. На сегодняшний день кроме медикаментозного лечения необходимы регулярные занятия с дефектологом, логопедом, нейропсихологом, АВА-терапия, массаж, бассейн", – рассказала Елена Ксенофонтова в личном инстаграм-аккаунте.
Звезда "Кухни" отметила, что реабилитация ребенка стоит в месяц примерно 120 тысяч рублей, в год это почти полтора миллиона. Денег на специалистов у матери Риты нет. Ксенофонтова предложила неравнодушным подписчикам помочь малышке материально. Актриса опубликовала реквизиты родительницы девочки. Кроме того, знаменитость создала страницу Риты в соцсетях, где будет делиться успехами крохи и выкладывать отчеты о потраченных средствах.