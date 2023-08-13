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Воскресенье 13 августа

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"Все рушится": любовь и катастрофа в сериале "Постучись в мою дверь"

"Все рушится": любовь и катастрофа в сериале "Постучись в мою дверь"
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Смотреть турецкий сериал "Постучись в мою дверь" – значит проживать до боли знакомый сценарий человеческих отношений.

Зрители по всему миру с придыханием наблюдали за романом Серкана и Эды, не скупясь на эмоции. Героям кино сочувствовали и переживали так, словно это реальные люди. И причина лежит на поверхности. Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" отражает схему романтической связи, которая свойственна многим парам.

Когда сближаются два самодовольных человека, их условная любовь неизбежно приводит к катастрофе. Каждый в этом союзе привык ощущать себя центром Вселенной, а двух таких быть просто не может. К такому выводу пришел режиссер Всеволод Аравин, который создает российскую адаптацию сериала "Постучись в мою дверь".

"Мы любим человека, но это тяготение порождает разрушение всех остальных тяготений. Все рушится", – приводит слова мужчины Пятый канал.

Публика наблюдает за столкновением двух эгоцентриков, которые не желают пренебрегать личными интересами. Любовь и катастрофа в сериале – это две стороны одной медали. Режиссер отметил, что "брак" в русском языке означает и крах, и супружество. Оттого сериал "Постучись в мою дверь" и получил признание среди жителей РФ. Глядя на главных героев, они узнают в них самих себя.

13 августа 2023, 17:42
Фото: Philippe Farjon/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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