"Мистика": Светлаков и Дружко вляпались в бесовщину и проклятия

Сергей Светлаков и Сергей Дружко столкнулись с необъяснимым.



Оказывается, после того как Сергей Светлаков перестал сниматься в юмористических миниатюрах, он ушел, как говорится, в длинный метр. Открыл он совместно с комиком Александром Незлобиным студию Sverdlovsk, которая полтора года работала над проектом с участием Сергея Дружко.



И вот, наконец, их сериал "Тайна пропавшей деревни" увидел свет на одном из онлайн кино-сервисов, пишет портал Ura.ru. Роли в картине достались телеведущему Сергею Дружко, актерам Денису Косякову и Марии Горбань.



По сюжету сериала, снятого при участии Сергея Светлакова и Сергея Дружко, главная героиня – журналист, которая в поисках сенсации приезжает в деревню Верхние Броды. Появилась она там очень вовремя: наутро оказывается, что все местные жители исчезли, оставив все вещи и документы...

Для того, чтобы доказать, что она профессионал своего дела, а не просто красивая блондинка, главной героине придется научиться выживать в деревне, а затем распутать клубок из необъяснимого. Именно таким образом Светлаков и Дружко и вляпались в бесовщину и проклятия.

"Мистика, одним словом", – заключил закадровый голос в трейлере сериала Сергея Светлакова с участием Сергея Дружко.





