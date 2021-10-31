Умерла звезда сериала "Возвращение Мухтара"

В Украинской столице скончался известный на постсоветском пространстве актер Алексей Колесник. О трагическом известии пишут в соцсетях коллеги и друзья артиста.
Причина смерти Колесникова на данный момент не раскрывается. Стоит отметить, что актер дебютировал в кино, снявшись в картине "Как закалялась сталь". После этого он отметился ролями во многих работах на телевидении, среди которых сериал "Возвращение Мухтара".
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