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Связь с женихом Кабаевой и Говорухиным, брак с миллиардером: куда пропала звезда "Бедной Насти" Горшкова
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Связь с женихом Кабаевой и Говорухиным, брак с миллиардером: куда пропала звезда "Бедной Насти" Горшкова

Связь с женихом Кабаевой и Говорухиным, брак с миллиардером: куда пропала звезда "Бедной Насти" Горшкова

Многие зрители знают Анну Горшкову благодаря сериалу "Бедная Настя" и фильму "Пассажирка". Раньше актриса блистала на экранах с яркими ролями, а теперь почти не появляется на страницах светской хроники и скрывает личную жизнь.
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В отличие от многих девушек, Анна Горшкова никогда не стремилась стать актрисой. Можно сказать, в кино ее привела счастливая случайность. Она выросла в интеллигентной семье, посещала престижную школу, была нацелена на получение серьезной профессии. Все изменилось, когда Горшковой исполнилось 16 лет. Неожиданно для самой себя девушка увлеклась модельным бизнесом и уже не смогла мечтать о другой карьере.

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На свои первые кинопробы Анна попала прямиком из модельного агентства. Именно там ее заметили ассистенты режиссеров, искавшие новые лица для съемок "Бедной Насти". Горшкова идеально подошла на роль коварной красавицы Полины и стала звездой сразу после выхода сериала на экраны. У актрисы появилась не только толпа поклонников, но и новые рабочие предложения.

Анна снялась в сериалах "Холостяки", "Дорогая Маша Березина" и еще десятках других проектов. Несмотря на плотный рабочий график, яркая блондинка находила время и на романтические отношения. Впрочем, во многом ее любовные дела так и остались для публики загадкой.

В свое время вокруг личной жизни Горшковой разразился скандал. Актрису обвиняли в том, что она якобы отбила жениха у Алины Кабаевой. Горшкову начали замечать в компании предпринимателя Шалвы Муселиани, с которым спортсменка долгое время была в отношениях, однако она опровергала все сплетни. Анна утверждала, что их с Шалвой связывает только дружба.

Еще один громкий роман Горшковой приписали после съемок фильма "Пассажирка". Многие были уверены, что красавица завладела сердцем режиссера картины Станислава Говорухина и закрутила с ним интрижку. Об этом твердили на каждом шагу, но Анна игнорировала сплетни, пока те совсем не исчезли. Впрочем, звезда никогда не отрицала, что любит мужчин постарше. Замуж она вышла именно за такого.

Официальным мужем знаменитости стал мужчина на 15 лет старше ее – миллиардер Михаил Борщев. В 2007 году влюбленные сыграли красивую свадьбу в Монако, однако их совместная жизнь не сложилась. Муж ревновал Анну к славе и мечтал сделать из нее домохозяйку, но она не захотела отказываться от карьеры. Спустя пару лет брак распался.

Сейчас Анне Горшковой 38 лет. Последние несколько лет об актрисе почти ничего не слышно. Звезда спрятала личную жизнь от посторонних глаз, перестала появляться на страницах светской хроники и, судя по всему, поставила на паузу карьеру в российском кинематографе. В последний раз она снималась в немецком мини-сериале "Ибица-гейт", который вышел на экраны в 2021 году.

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Анна Горшкова. Фото: Anton Merkurov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 10 июня 2022, 13:14 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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