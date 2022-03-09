"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию

Почему Эммануил Виторган заговорил о возвращении в Москву.

Эммануил Виторган, его супруга Ирина Млодик и две дочки сейчас в Латвии. В Юрмалу знаменитое семейство улетело незадолго до закрытия авиасообщения между Россией и Европой. На Рижском взморье проживают родственники Млодик.

В личном микроблоге Эммануил Виторган обратился к поклонникам. Актер посетовал, что не смог появиться на вручении премии "Фигаро" имени Андрея Миронова. Виторган отметил, что каждый год в течение 11 лет посещал это мероприятие, но в этом году все пропустил. Дело в том, что Виторган просто-напросто не смог улететь из Европы, так как все рейсы отменены.

Кроме того, актер рвется в Россию на юбилей коллеги по цеху Аристарха Ливанова. 18 марта в Культурном центре Эммануила Виторгана в Москве должен состояться "капустник за столами при свечах в камерной и уютной атмосфере". Эммануил Гедеонович и его супруга Ирина обещали выступить на дне рождения в качестве ведущих. Судя по всему, Виторган и Млодик ищут способы добраться до российской столицы.

Некоторые подписчики пристыдили Эммануила Виторгана. Дескать, празднование юбилея надо было перенести из-за ситуации в нашей стране и на Украине. "У вас хватает совести развлекаться?" – уколол звезду поклонник. Между тем были и те, кто выступал в защиту актера.

Кроме того, подписчики не верят, что Виторган и его близкие действительно вернутся в Россию. "Они будут дистанционно вести программу.🤣 Ливанов здесь, они – там !🤣🤣", – с сарказмом высказался обитатель Сети.