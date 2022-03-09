Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Оставившего Пугачеву ни с чем Галкина погнали поганой метлой из России
Вот и все: Немощная 72-летняя Пугачева сбагрила детей чужой женщине
Сбежал в США, получил американское гражданство и решил стать президентом: как живет Александр Гордон
Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи
партнеры
Среда
9 марта
Лента новостей
12:56
Мама и прекрасная жена: Новый этап в жизни Загитовой после слухов об отношениях с хоккеистом
12:54
"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь
12:53
"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию
12:47
Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине
12:44
Променял Глаголеву на любовницу, воспитал чужую дочь: как живет сбежавший в США Нахапетов
12:34
“На сильных препаратах”: Измученная приступами Водонаева в ужасе избавилась от ребенка
11:54
"Инструмент прямой угрозы нашей стране": Захарова об американских биолабораториях на Украине
11:54
Матвеев раскрыл правду о знакомстве с избалованной родителями Боярской
11:48
Россиян предупредили о самых опасных дверных замках: Орудуют взломщики
11:35
Уникальный кот-пловец произвел фурор в Сети
11:14
“Я стала мамой”: мечтавшая о детях Успенская ошарашила на старости лет
10:55
"Я пытался вывезти тело и восемь часов ехал с ним": звезда "Кухни" сообщила о смерти
10:54
Стало известно об уходе 55-летней Салтыковой: Вот и все
10:54
Отказавшегося жениться на матери своих детей Деревянко вывели на чистую воду
10:51
“Еле дышит”: Онкобольного Юдашкина безжалостно извели
10:37
"Барабанные перепонки могли лопнуть от крика": вдова шокировала страшными подробностями кончины Этуша
10:28
Закон об антикризисных мерах: Как государство поможет россиянам в условиях санкций
10:08
Пятнадцать лет с конфискацией: дезертировавших сына и внука Ротару подозревают в измене Родине
10:05
“Прощаемся”: Муж покинувшей страну Собчак обратился к россиянам
09:45
"Такая страшная": Раздавленная инсультом Волочкова осталась одна
09:33
Жизнь 31-летней Дакоты внезапно остановилась: Хотелось кричать
08:57
Сайты органов госуправления России атаковали хакеры
08:53
Тонны гумпомощи и новая речь Зеленского: Главное о спецоперации на Украине к 9 марта
08:51
Биткоин взлетел в цене за сутки
08:46
С глаз долой: Валерия и Пригожин под шумок сбежали из России
07:44
Как правильно начинать новую жизнь – объяснил психолог
06:10
Иванов день: что нельзя делать 9 марта
04:17
К чему снится дверь
02:09
"Мы так и думали!": Тодоренко случайно раскрыла свой секрет
00:02
"Я так хотела!": Логинов из "Счастливы вместе" преподнес жене необычный подарок
22:10
Часть распылят, часть закопают: странное завещание умершей звезды "Тайн следствия"
20:02
Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
17:59
"Такой мы ее не знаем": 71-летняя Бабкина изменилась до неузнаваемости
17:31
Шок! Нонна Гришаева рухнула со сцены
16:17
Съемки остановлены: покинувший Россию Васильев рассказал о судьбе "Модного приговора"
15:46
Не в России: стало известно местонахождение пропавшего Леонтьева
15:12
"Ой, как же приятно!": женщины обласкали постаревшего Шатунова
14:09
Состояние тяжелое: у Жириновского снижается уровень кислорода в крови – СМИ
13:11
Появились данные о разрыве Королевой и Тарзана
12:36
Посмеявшаяся над Собчак Канделаки раскрыла свое местонахождение
11:47
Сбежавшая из России Заворотнюк не может вернуться домой
10:51
Гуманитарные коридоры и обстрелы ВСУ: Главное о спецоперации на Украине к 8 марта
10:50
Сын и внук Ротару задержаны во время побега с Украины
08:03
К чему снится сын
05:49
Поликарпов день или "кислые девки": что нельзя делать 8 марта
03:28
Жасмин воссоединилась с находящимся в розыске мужем: несколько лет в бегах
00:52
"Отчаянно": Резко сдавшая Елизавета II озвучила предсмертную просьбу
23:10
Горячо! Меган Фокс с голой грудью показала животную страсть
20:26
"Все обслюнявила": Водонаева заглотила мошонку перед камерой
17:55
"Мама и папа, найдитесь!": Вышвырнутая за борт Гулькина с мольбою ищет семью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию
"Траур": Черная как смоль Стриженова вышла на связь
Горячо: согрешившая во время беременности сестра Фриске взяла в рот прямо в машине
Жена Газманова прижалась к мохнатому жеребцу после слухов о расставании: Сильно накрыло
Второй подбородок и жирные складки: Фото Пугачевой без ретуши проникло в Сеть
Обстрелы ЛНР и героизм российских военных: Главное о спецоперации на Украине к 7 марта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию

"У вас хватает совести?" Улетевший в Европу Эммануил Виторган теперь рвется в Россию

Почему Эммануил Виторган заговорил о возвращении в Москву.
прочитано 22 раза

Эммануил Виторган, его супруга Ирина Млодик и две дочки сейчас в Латвии. В Юрмалу знаменитое семейство улетело незадолго до закрытия авиасообщения между Россией и Европой. На Рижском взморье проживают родственники Млодик.

ПО ТЕМЕ

Уехавший Виторган подал знак из травящей русскоязычных Европы

Сбежавший из России с семьей Эммануил Виторган взвыл о помощи

В личном микроблоге Эммануил Виторган обратился к поклонникам. Актер посетовал, что не смог появиться на вручении премии "Фигаро" имени Андрея Миронова. Виторган отметил, что каждый год в течение 11 лет посещал это мероприятие, но в этом году все пропустил. Дело в том, что Виторган просто-напросто не смог улететь из Европы, так как все рейсы отменены.

Кроме того, актер рвется в Россию на юбилей коллеги по цеху Аристарха Ливанова. 18 марта в Культурном центре Эммануила Виторгана в Москве должен состояться "капустник за столами при свечах в камерной и уютной атмосфере". Эммануил Гедеонович и его супруга Ирина обещали выступить на дне рождения в качестве ведущих. Судя по всему, Виторган и Млодик ищут способы добраться до российской столицы.

Некоторые подписчики пристыдили Эммануила Виторгана. Дескать, празднование юбилея надо было перенести из-за ситуации в нашей стране и на Украине. "У вас хватает совести развлекаться?" – уколол звезду поклонник. Между тем были и те, кто выступал в защиту актера.

Кроме того, подписчики не верят, что Виторган и его близкие действительно вернутся в Россию. "Они будут дистанционно вести программу.🤣 Ливанов здесь, они – там !🤣🤣", – с сарказмом высказался обитатель Сети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 12:53 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда "Сватов" Федор Добронравов предстал в неожиданном амплуа

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

С глаз долой: Валерия и Пригожин под шумок сбежали из России

У пары имеется уважительная причина
Шоу-бизнес

"Такая страшная": Раздавленная инсультом Волочкова осталась одна

Подробности случившегося
Шоу-бизнес

"Барабанные перепонки могли лопнуть от крика": вдова шокировала страшными подробностями кончины Этуша

Как умирал кумир
Шоу-бизнес

“Я стала мамой”: мечтавшая о детях Успенская ошарашила на старости лет

Певица сделала признание

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 марта 2022 года
Гороскоп на март 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 февраля по 6 марта 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года

Здоровье

Пандемия отступает: заболеваемость ковидом в России за сутки упала на 9%
В России за сутки коронавирусом заразились более 86 тысяч человек
В Подмосковье отменят QR-коды
Как после прививки узнать о бессимптомном перенесении ковида

Спорт

Что будет с российским спортом в случае изоляции: Мнение Фетисова
У Тутберидзе назвали слинявшую Косторную закончившим карьеру "балластом" и "никем"
Чемпионка Европы Косторная сбежала от Тутберидзе
"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Регионы

Администрация Кемерово ответила на гневные жалобы граждан
В Подмосковье мужчину задержали за кражу торговых паллетов
В Кургане студент пришел на занятия с ножом
Приемным родителям Подмосковья повысят выплаты
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+