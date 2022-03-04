Уехавший Виторган подал знак из травящей русскоязычных Европы

Эммануил Виторган и его красавица-супруга Ирина Млодик успели покинуть территорию России до начала спецоперации на Украине. Семейство улетело в Юрмалу на отдых. В Латвии у супруги знаменитости дом, там живут ее родственники.
Уже за рубежом Виторган понял, что забыл в Москве документы. Артист даже обращался за помощью к подписчикам. Он просил всех тех, кто направляется из российской столицы в Ригу, привезти ему необходимые бумаги.
После просьбы о помощи Эммануил Виторган вдруг исчез с радаров. Пять дней актер не выходил на связь с поклонниками. Подписчики знаменитости даже начали бить тревогу. Народ интересовался все ли в порядке с актером и его семьей. Ведь, как пишут СМИ, в некоторых зарубежных странах к людям из России относятся плохо. Иностранцы осуждают спецоперацию на Украине. Русскоязычных травят на работе, в общественных местах и школе.
Наконец Виторган сделал публикацию в "Инстаграм". В "Сторис" актер опубликовал короткое видео. На нем были запечатлены белый потолок и люстра. Теперь поклонники гадают, что за знак подал им знаменитый актер. Возможно, таким образом Виторган дал понять, что с ним все хорошо.
Отметим, у Эммануила Виторгана и Ирины Млодик подрастают две дочки. Этель уже четыре года, Кларе пошел третий год.