Зачем Лановой оставался с юной Кликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"

Артистка Мария Куликова рассказала об унизительных пробах.

Звезда сериала "Склифосовский" Мария Куликова часто получает роли вообще без проб, либо после онлайн-встречи с режиссером через Zoom. Сегодня, говорит актриса, можно найти работу, не выходя из дома. Между тем в прошлом Куликовой были кастинги, формат которых теперь кажется ей унизительным.

"Иногда пробы проходят в такой форме, которая для меня, например, неприемлема", – рассказала Куликова в свежем интервью.

Однажды кастинг проходил в пустом ангаре. В помещении стоял стол, за которым располагались режиссер, директор по актерам, звукорежиссер и много кто еще, а также огромные осветительные приборы. На Куликову повесили микрофон, затем попросили ее проиграть сложную сцену из сценария. Стоя в лучах софитов, актриса практически ничего не видела, а незнакомый человек откуда-то монотонно выкрикивал ей текст за четверых персонажей. Мария была в шоке от происходящего. Знаменитость не знала, что от нее хотят и не могла собраться с мыслями.

Куликова не понимает, как в таких чудовищных условиях можно впечатлить потенциального работодателя. В подобных ситуациях, признается знаменитость, она думает вообще завязать с актерством.

"Кручу мысль в голове: "Сложно тебе — разворачивайся и уходи, из профессии или хотя бы из этого ангара", - поведала звезда "Склифосовского".

Куликова учится воспринимать некомфортные пробы как своеобразный вызов, она очень старается сделать все как можно лучше. Добиться хорошего результата удается не всегда.

Мария Куликова называет себя ученицей старой школы. Звезда "Склифосовского" постигала азы актерского мастерства в Щукинском училище. Педагоги возились с артисткой. Так, например, Василий Семенович Лановой оставался с юной Марией Куликовой в аудитории один на один после занятий. Легенда кино помогала будущей артистке превратиться в профессионала.

"Искал твои сильные места, а не пытался ткнуть тебя в слабые", – рассказала о методах работы педагога Мария.

Звезда "Склифосовского" признает, что мир меняется и надо уметь подстраиваться под ситуацию. Артистка надеется, что когда-нибудь она этому научится.