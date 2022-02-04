Делает что хочет: Максим Аверин устроил обеих дам сердца в сериал "Склифосовский"

В свежем интервью Максим Аверин рассказал, что именно с его подачи в девятый сезон сериала "Склифосовский" пригласили звезду отечественных теленовелл Марию Порошину. Дескать, именно он первым попросил за подругу.
Аверин и Порошина, надо сказать, знакомы со студенческой скамьи – вместе учились в театральном. Тогда же, 20 лет назад, в последний раз вместе что-то играли.
Когда Марию утвердили в "Склифосовский", Максим был вне себя от счастья. Исполнитель роли Олега Брагина признался, что видится с приятельницей редко – у них плотные рабочие графики. Но их дружба, несмотря на долгие периоды разлуки, становится только крепче. У Порошиной, говорит Аверин, какое-то особое обаяние.
"Вот когда смотришь в ее глаза, вот эти вишни, то за это можно все отдать", – отметил артист.
Надо сказать, что, по слухам, до Марии Порошиной Максим Аверин устроил в "Склифосовский" другую даму сердца – актрису Нину Усатову. "Это моя любимейшая актриса", - прямо говорит актер. Аверин преклоняется перед Усатовой.
Максим Аверин обожает коллектив "Склифосовского". Команда, по утверждению артиста, подобралась очень удачная. Артист с удовольствием приезжает на съемки.
"Здесь для меня, что называется, делай что хочешь", – подчеркнул Аверин.Напомним, ранее Максим Аверин признался, что был влюблен в Марию Порошину.