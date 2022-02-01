Смена имени, аборты, бесплодие и смерть мужа: что известно о звезде "Склифосовского" Основиной

Что известно о личной жизни популярной актрисы.

Актриса Ирина Основина прославилась после выхода на экраны ленты "Особенности национальной охоты в зимний период". По-настоящему народной любимицей Ирина стала благодаря сериалу "Склифосовский", девятый сезон которого сейчас транслируется на "России 1". В популярной картине о буднях докторов актриса играет старшую медсестру Фаину Игоревну.

Ирина Основина родилась 17 февраля 1965 года в Саратове. С ранних лет будущая знаменитость увлекалась актерством. В школьные годы она посещала театральную студию при Дворце пионеров, где в юности занимался легендарный Олег Табаков.

В 13 лет Ирина узнала, что человек, которого она называла папой, ей не родной. О том, что ее воспитывает отчим – Евгений Основин, артистке рассказала соседка.

Спустя много лет выяснилось, что мать знаменитости, воспитательница детсада, встречалась с актером драмтеатра по имени Шамиль. В результате непродолжительного романа родительница Основиной забеременела. Что произошло дальше – актрисе узнать так и не удалось. Как рассказывала звезда "Склифосовского" в одном из интервью, ее настоящий отец снимался в эпизоде культовой картины "Человек родился".

Когда Ирине было два года, ее удочерил Евгений Основин, тогда же ей сменили имя – при рождении будущую знаменитость назвали Зимфирой, именно через "и".

После школы Ирина Основина пробовалась в Школу-студию МХАТ. Дошла до третьего тура, но так и не поступила. Затем уехала в Ташкент, учиться в театрально-художественном институте. На втором курсе Основина решила перевестись в Москву, но ее уговорили попробовать свои силы театральном вузе в Минске. В Белоруссии все сложилось наилучшим образом.

"Третий курс, стипендия, комната в общежитии и роль Надежды Монаховой в дипломном спектакле "Варвары", – делилась знаменитость.

Получив диплом, Основина работала в театрах Томска, Вологды и родного Саратова. Также трудилась в Ленинграде – на сценах Молодежного театра на Фонтанке и Театра имени Ленинского комсомола. Ирина не скрывает, что работодатели ее не очень любили из-за излишней самоуверенности, конфликтности и прямолинейности. Не давали Основиной ролей не только из-за непростого характера. Ирина вечно ходила с перебинтованным носом – режиссерам это мешало. Дело в том, что звезда "Склифосовского" в молодости перенесла три пластических операции – она снова и снова исправляла нос.

"Широкий в основании и с "уточкой" на конце, он был точной копией маминого, бабушкиного и прабабушкиного", – рассказывала о ненавистной части тела Ирина Основина.

Сниматься актриса начала в 1988 году. Ее кинодебют состоялся в ленте "Опасный человек". Всего в творческой копилке знаменитости более ста проектов.

В молодости Ирина Основина о замужестве не мечтала. По словам актрисы, она была напрочь лишена материнского инстинкта. Однажды у артистки случился роман с человеком по имени Лев Борисович. Мужчина был вхож в питерскую богему. Основина потеряла голову от ухажера. Точку в этих отношениях поставила незапланированная беременность.

"Довез меня до захудалой больницы, высадил у входа — и исчез навсегда", – рассказывала о поступке избранника звезда "Склифосовского".

Аборт Основина сделала без особых раздумий – ребенка она не хотела. Тогда на первом месте у артистки была карьера – она только поступила в труппу ленинградского Молодежного театра.

Спустя время ситуация повторилась. После непродолжительной интрижки Ирина вновь осталась одна с ребенком под сердцем. От малыша Основина избавилась. Второй аборт дал осложнения, поэтому спустя время артистка узнала, что забеременеть больше не сможет. Тогда диагноз медиков не стал для знаменитости трагедией, сегодня же о том, что так и не стала мамой Ирина жалеет.

С будущим мужем, актером Сергеем Кудрявцевым, Ирина Основина сошлась в начале нулевых. Как-то раз на съемках актриса не сразу узнала в "мужичке бомжатского вида" некогда звезду Александринского театра. Кудрявцев, как пишут сплетники в Сети, после срока за мошенничество и развода оказался на дне – он выпивал и снимался разве что в массовке.

В юности Основина была поклонницей Кудрявцева, поэтому взялась ему помогать. Постепенно общение Сергея и Ирины стало более чем дружеским. Звезда "Склифосовского" восстановила документы Кудрявцева, прописала его на своей жилплощади и вернула в профессию. Завязавшего со спиртным, похорошевшего артиста вновь начали замечать режиссеры, также Сергей вернулся в театр.

Основина и Кудрявцев были счастливы в браке более десяти лет. Когда у Сергея обнаружили рак, Ирина помогала ему бороться с недугом. С онкологией актер сражался семь долгих лет. К сожалению, коварный недуг оказался сильнее. В 2017-м Сергей Кудрявцев умер. Пережить смерть мужа Ирине Основиной помогли коллеги из сериала "Склифосовский".