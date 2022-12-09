Ушла от олигарха и стала домработницей в Германии: как живет звезда "Моей прекрасной няни" Прокофьева

Судьба и личная жизнь актрисы не всегда складывались легко.

Ольга Прокофьева прославилась на всю страну ролью Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня". Актриса блестяще воплотила образ стервозной и экстравагантной помощницы Шаталина на экранах, но никогда не была похожа на свою героиню в реальной жизни. Ольга всегда была сентиментальной и тяжело переживала трудности. А таких в ее жизни было немало.

Будущая артистка появилась на свет в 1963 году. Ольга росла в рабочей семье, но с детства увлекалась творчеством и хотела стать актрисой. Превратить мечту в реальность ей помог счастливый случай. Однажды друг семьи Прокофьевых, который работал инспектором ГАИ, договорился о ее подготовке к поступлению в театральный вуз с одним из нарушителей. Им оказался студент ГИТИСа и будущий миллионер Владимир Гусинский.

Гусинский ответственно подошел к обучению девушки, и вскоре она успешно поступила в ГИТИС. А через несколько лет, когда Ольга окончила вуз и начала активно строить карьеру, судьба вновь свела ее с уже состоявшимся бизнесменом Владимиром. Старые знакомые встретились на бензоколонке и даже не заметили, как между ними вспыхнули чувства.

Вскоре актриса и миллионер закрутили бурный роман. Гусинский красиво ухаживал за Прокофьевой и не раз делал ей предложение, но до свадьбы дело так и не дошло. В какой-то момент артистка ушла от олигарха к новому возлюбленному. Им оказался актер Юрий Соколов, который был на 10 лет ее старше.

В отличие от Гусинского, Соколов не мог похвастаться внушительным заработком. Тем не менее Ольга потеряла от коллеги голову и согласилась выйти за него замуж уже спустя четыре месяца после знакомства. А в 1992 году у пары родился сын Александр.

Семейная жизнь оказалась далека от сказки. Супруги часто ссорились из-за нехватки денег, а в 90-е даже решились временно поехать на заработки в Германию. За границей Ольга стала домработницей, а Юрий трудился грузчиком. Увы, скрепить отношения супругам так и не удалось. В 2004 году, спустя 12 лет совместной жизни, они со скандалом развелись.

Сегодня Ольге Прокофьевой 59 лет. Она продолжает заниматься карьерой и оберегает личную жизнь от посторонних глаз. Единственный сын актрисы давно вырос и стал настоящей опорой для знаменитой мамы.