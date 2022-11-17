Бросила карьеру и стала многодетной мамой: как живет звезда сериала "Дорогая Маша Березина" Азарова

Актриса давно перестала сниматься и посвятила себя семье.

Анна Азарова знакома зрителям по главной роли в сериале "Дорогая Маша Березина". После громкого успеха ленты актриса еще несколько лет радовала поклонников новыми работами, а потом совсем пропала с экранов. Теперь о знаменитости почти ничего не слышно.

Анна Азарова появилась на свет в 1980 году и выросла в простой семье. Родители будущей звезды не имели отношения к творчеству и публичности, но несмотря на это, она решила связать жизнь с камерами. К 16 годам Анна начала модельную карьеру и перебралась во Францию. Следующие несколько лет девушка активно работала, участвовала в показах и фотосессиях, самостоятельно зарабатывала на жизнь.

В начале нулевых модель вернулась в Россию и решила попробовать себя в актерской карьере. В 2004 году она дебютировала в картине "Даже не думай 2: Тень независимости", а затем снялась в проекте "Дорогая Маша Березина" и прославилась на всю страну. В главную героиню сериала, а заодно и в саму Азарову, влюбились многие зрители.

После такого грандиозного успеха Анне пророчили блестящую карьеру на экранах. Однако следующие роли актрисы оказались не такими яркими. За 10 лет съемок фильмография звезды регулярно пополнялась новыми работами, а затем она прекратила сниматься. Карьера отошла на второй план, когда в жизни Азаровой появилась большая семья.

После возвращения в Москву актриса познакомилась с предпринимателем Павлом Башниным. В 2008-м у пары родились двойняшки Дмитрий и Григорий, а в 2012-м и 2015-м – дочери Александра и Маруся. Несмотря на появление наследников, официально свои отношения влюбленные не оформили. В Сети не раз ходили слухи о расставании супругов, но теперь, судя по всему, все разногласия остались в прошлом.

Съемки в кино актриса давно забросила. Последние 10 лет она не появляется на экранах. Сейчас, в свои 42 года, Анна Азарова живет с большой семьей в загородном доме и не распространяется о личном.