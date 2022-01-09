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Сериалы
"Дворник получает больше": звезда "Сватов" рассказала о нищей жизни

"Дворник получает больше": звезда "Сватов" рассказала о нищей жизни

Актриса театра и кино заявила, что сериал "Сваты" не сделал ее богатой.
прочитано 311 раз

Инна Королева многим известна по роли в популярном сериале "Сваты". Однако не всем известно, что артистка испытывает финансовые трудности. Так, недавно женщина призналась, что живет практически в нищете.

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Недавно актриса опубликовала пост в "Инстаграм", в котором рассказала о своей зарплате. Оказалось, что женщина получает всего двадцать семь тысяч рублей. На эти деньги звезде нужно обеспечивать не только себя, но и двух детей. "Дворник получает больше", – посетовала Инна. В своих проблемах женщина обвинила государство, которое не может обеспечить достойную жизнь театральному работнику. При этом актриса не хочет менять сферу деятельности, ведь работать в культурном учреждении ей нравится.

Интересно, что участие в съемках сериала "Сваты" не поправило финансовое положение артистки. Она призналась, что поначалу платили фиксированно за рабочий день. Так, двенадцать часов съемок стоили пятьсот долларов. Однако снимали Инну всего три часа, поэтому получила она немного. Потом женщина попросила повысить гонорар. Руководство согласилось. Несмотря на это, зарплата все равно была далека от достойной.

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Инна Королева. Фото: instagram.com/korolevainna/
Автор: 9 января 2022, 06:41 Источник: "YouTube" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как изменились юные звезды "Ворониных", "Папиных дочек" и других российских сериалов

комментарии

Ответить:

Гость896754
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Давай, метлу и лопату в руки, раз там больше платят. Взвоешь через пару дней, актриська.
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