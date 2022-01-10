Внучка Зудиной всполошила народ: Копия деда

Как оказалось, у сына Олега Табакова Павла не так давно родилась дочь Миа. Актер долгое время скрывал появление на свет наследницы. Недавно девочку подписчикам показала Марина Зудина. Она редко делится кадрами малышки, но все-таки решила сделать исключение.
Вдова Табакова выложила в свой микроблог видео, на котором видно маленькую девочку. Миа заметно подросла и уже не только ходит, но и уверенно бегает. Так, она резво носилась по ресторану, привлекая внимание посетителей. Зудина отметила, что каждый член их семьи имеет свои задачи. Например, внучка осваивает ходьбу, а Марина – танцевальные элементы. Также женщина поделилась целью на будущее – пройти танец без ошибок и до конца.
Народ буквально всполошился от новой публикации Зудиной. Фолловеры с восторгом писали о наследнице Табакова, засыпая ее комплиментами. Также они отметили, что белокурая малышка очень похожа на членов семьи. "Копия деда Олега", "Какая прелестная куколка, очень похожа на вас, Мариночка", "Копия Табаковых", "Похожа на вас", "Миа – ваша копия", "На вас похожа Миа! Девочки красоточки", "Хорошенькая какая Табачочек".
Также фанаты пожелали Зудиной удачи, ведь актриса решила поучаствовать в проекте "Танцы со звездами". Поклонники уверены, что женщина сможет отлично себя показать. "Удачи и новых побед", "Удачи на танцах, все получится", "Огромной удачи. Думаю, танец получится", – поддержали она ее.