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Шоу-бизнес
Внучка Зудиной всполошила народ: Копия деда

Внучка Зудиной всполошила народ: Копия деда

Марина Зудина показала подросшую внучку, которая восхитила пользователей сети.
прочитано 221 раз

Как оказалось, у сына Олега Табакова Павла не так давно родилась дочь Миа. Актер долгое время скрывал появление на свет наследницы. Недавно девочку подписчикам показала Марина Зудина. Она редко делится кадрами малышки, но все-таки решила сделать исключение.

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 Марина Вячеславовна Зудина

Марина Вячеславовна Зудина актриса

 Олег Павлович Табаков

Олег Павлович Табаков актер

Вдова Табакова выложила в свой микроблог видео, на котором видно маленькую девочку. Миа заметно подросла и уже не только ходит, но и уверенно бегает. Так, она резво носилась по ресторану, привлекая внимание посетителей. Зудина отметила, что каждый член их семьи имеет свои задачи. Например, внучка осваивает ходьбу, а Марина – танцевальные элементы. Также женщина поделилась целью на будущее – пройти танец без ошибок и до конца.

Народ буквально всполошился от новой публикации Зудиной. Фолловеры с восторгом писали о наследнице Табакова, засыпая ее комплиментами. Также они отметили, что белокурая малышка очень похожа на членов семьи. "Копия деда Олега", "Какая прелестная куколка, очень похожа на вас, Мариночка", "Копия Табаковых", "Похожа на вас", "Миа – ваша копия", "На вас похожа Миа! Девочки красоточки", "Хорошенькая какая Табачочек".

Также фанаты пожелали Зудиной удачи, ведь актриса решила поучаствовать в проекте "Танцы со звездами". Поклонники уверены, что женщина сможет отлично себя показать. "Удачи и новых побед", "Удачи на танцах, все получится", "Огромной удачи. Думаю, танец получится", – поддержали она ее.

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Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
10 января 2022, 12:23 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Миг
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Очень мило, копия деда. Ребёнок с чертами кота Матроскина, ужас просто. Журналисты, вы, хоть сами читаете, что пишите…. Носилась по ресторану, привлекая внимание людей…
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