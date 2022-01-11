Обнародовано редкое фото детей Мироновой: Легенду копировали

Мария Миронова говорить о личном не очень любит. Она всегда придерживалась четкой позиции: счастье любит тишину.

В своем личном блоге актриса нередко рассказывает забавные и пугающие истории из жизни. Например, не так давно она сообщила о преследовании со стороны неизвестного мужчины, который пытался связаться с ней всеми способами. К счастью, сейчас этот вопрос уже решен.

При этом поклонников, помимо таланта Марии Мироновой и новых работ, очень интересует ее личная жизнь. Она – одна из тех артисток, которые скрывают все до последнего, а затем внезапно шокируют всех. Так, в 2017 году знаменитость в четвертый раз вышла замуж за ровесника собственного сына. Через два года на свет появился второй сын знаменитости, Теодор.

Событие поразило и восхитило публику, ведь на момент рождения малыша наследнице Андрея Миронова было уже 46 лет. Однако возраст и недоуменные возгласы со стороны вовсе не мешают ей быть счастливой. Злые языки постоянно пытаются "развести" знаменитость с молодым супругом, но им все равно никто не верит.

Накануне актриса поразила своих поклонников. Она выложила фото с сыновьями. "Мои парни", – прокомментировала счастливая Мария Миронова, а публика просто ахнула. Многие отметили, что оба наследника очень похожи на своего легендарного дедушку. "Легенду копировали", "Они оба похожи на Андрея Миронова. Поразительно, вот гены", "Что-то от деда во взгляде. Круто", "Голубоглазые! В бабушку и дедушку", – прокомментировали подписчики.

