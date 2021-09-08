Лапша на ушах: звезда российских сериалов нагло лгала в глаза Корчевникову

Актер признался, что вешал лапшу на уши во время интервью.

Звезда сериалов "Пятницкий", "Грозный", "Годунов. Продолжение" Антон Батырев несколько месяцев назад дал откровенное интервью шоумену Борису Корчевникову. В студии шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист раскрыл некоторые подробности личной жизни. Например, он рассказал, почему его брак с коллегой по цеху Евгенией Лозой распался.

Из выпуска программы поклонники узнали много нового о Батыреве. Ранее артист не раскрывался перед публикой. Между тем во время свежего прямого эфира в личном инстаграм-аккаунте Антон Батырев заявил, что обманул аудиторию шоу, лгал в глаза телеведущему. "На шоу Корчевникова я сказал очень много неправды", – заявил актер сериала "Пятницкий", а затем добавил, что на телевидении нельзя быть искренним.

Напомним, в студии "Судьбы человека" Антон Батырев поведал, что его экс-супруга Евгения Лоза – прекрасная женщина, но предназначена она другому мужчине. По словам артиста, жена первая предложила развод, и он не стал удерживать ее рядом. Батырев считает, что их разрыв состоялся вовремя – они не успели родить детей. "Мы поняли, что не подходим друг к другу", – утверждал артист.

Сейчас сердце Антона Батырева вновь несвободно. Звезда отечественных теленовелл встречается с девушкой по имени Анна. Зазноба намного младше артиста, но это его не беспокоит. Говоря о новой избраннице, Батырев отметил, что она не дает ему повода для ревности. Антон говорил также, что ненавидит вранье, тайны и не уважает лжецов.