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Сериалы
Лапша на ушах: звезда российских сериалов нагло лгала в глаза Корчевникову

Лапша на ушах: звезда российских сериалов нагло лгала в глаза Корчевникову

Актер признался, что вешал лапшу на уши во время интервью.
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Звезда сериалов "Пятницкий", "Грозный", "Годунов. Продолжение" Антон Батырев несколько месяцев назад дал откровенное интервью шоумену Борису Корчевникову. В студии шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артист раскрыл некоторые подробности личной жизни. Например, он рассказал, почему его брак с коллегой по цеху Евгенией Лозой распался.

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Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Из выпуска программы поклонники узнали много нового о Батыреве. Ранее артист не раскрывался перед публикой. Между тем во время свежего прямого эфира в личном инстаграм-аккаунте Антон Батырев заявил, что обманул аудиторию шоу, лгал в глаза телеведущему. "На шоу Корчевникова я сказал очень много неправды", – заявил актер сериала "Пятницкий", а затем добавил, что на телевидении нельзя быть искренним.

Напомним, в студии "Судьбы человека" Антон Батырев поведал, что его экс-супруга Евгения Лоза – прекрасная женщина, но предназначена она другому мужчине. По словам артиста, жена первая предложила развод, и он не стал удерживать ее рядом. Батырев считает, что их разрыв состоялся вовремя – они не успели родить детей. "Мы поняли, что не подходим друг к другу", – утверждал артист.

Сейчас сердце Антона Батырева вновь несвободно. Звезда отечественных теленовелл встречается с девушкой по имени Анна. Зазноба намного младше артиста, но это его не беспокоит. Говоря о новой избраннице, Батырев отметил, что она не дает ему повода для ревности. Антон говорил также, что ненавидит вранье, тайны и не уважает лжецов.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 сентября 2021, 11:04 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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