Известный актер о рухнувшем романе с Кориковой: Для нее это было очень неприятным открытием

Сергей Астахов около двух лет встречался Еленой Кориковой – звездой теленовеллы "Бедная Настя". Беседуя с шоуменом Борисом Корчевниковым, актер признался, что эти отношения распались по его вине.
Астахов был счастлив с Кориковой и верил, что их роман обязательно перерастет во что-то большее. Между тем, как признался актер, Елена никогда не была для него на первом месте. Сергей думал только о своей карьере.
"Для нее это было очень неприятным открытием", – поведал Сергей Астахов в свежем интервью.
Сегодня актер понимает, что неправильно расставлял приоритеты. Необходимо жить здесь и сейчас, заботиться и любить тех, кто рядом, говорит артист. По словам Сергея, он не смог дать Елене то, в чем она нуждалась, не справился.
Корикова, как считает Астахов, хотела настоящей любви. Елена очень красивая женщина, поэтому от поклонников у нее не было отбоя. Вокруг звезды сериала "Бедная Настя", добавил Сергей, крутилось много очень состоятельных ухажеров, но Елена никогда не гналась за чужими деньгами и не мечтала стать женой миллионера. Корикова готова была отдать Астахову все, а он не оценил ее вложений.
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