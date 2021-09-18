Горбачева впервые показала фото с тайной свадьбы

Ирина Горбачева и Антон Савлепов поженились весной. Их свадьба прошла вдали от посторонних глаз и объективов прессы. В эфире программы "Вечерний Ургант" пара впервые показала фото с церемонии.

Бракосочетание состоялось в марте, на этом холодном месяце настояла Ирина. С тех пор никаких подробностей о свадьбе поклонники не видели. У пары было много идей относительно концепции праздника. Хотели пышное торжество с Иваном Ургантом в качестве ведущего. В итоге планы поменялись и свадьбу отпраздновали за городом в кругу близких.

На шоу "Вечерний Ургант" Ирина и Антон впервые рассказали, как же это было, что тот день значил для каждого из них. Молодожены признались, что волновались, как никогда. Однако этот день стал одним из счастливейших в их жизнях. Они даже показали фото с церемонии в эфире программы. Ирина делилась отрывками со съемок в "сторис".

Кстати, предложение Антон тоже сделал необычно. В период пандемии влюбленные оказались заперты в разных городах. Однажды Савлепов позвонил Горбачевой чтобы просто поговорить, но не выдержал и предложил пожениться. Позже он понял, что классическое предложение тоже нужно и пришел к невесте к кольцом и скрипачом.

Напомним, Антон и Ирина познакомились на вечеринке общего друга. Тогда между ними не возникло чувств, они разгорелись позже. Химия возникла на съемках клипа, но на тот момент Антон был не один.