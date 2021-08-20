Потряс трудовой у портрета Табакова: звезда "Жуков" Чепурченко сообщил об уходе

Знаменитость сообщила о переменах в личном микроблоге. Вячеслав Чепурченко ушел из Театра Олега Табакова. Артист был членом труппы 11 лет.
В инстаграм-аккаунте Чепурченко выложил кадр, на котором трясет трудовой книжкой на фоне портрета Олега Павловича Табакова. В подписи к публикации знаменитость обратилась к мэтру. Вячеслав трогательно поблагодарил Олега Павловича, сопроводив сообщение эмодзи-сердечками. Судя по всему, Чепурченко покидает театр без скандала.
Подписчики пожелали знаменитости удачи. Поклонники интересовались дальнейшими творческими планами звезды, но артист проигнорировал вопросы.
Отметим, 2020 год для Вячеслава Чепурченко был крайне продуктивным. У звезды было сразу четыре премьеры: сериалы "Кумир", "Волк", "Чума", а также фильм "Чумовой Новый Год".
34-летний Вячеслав Чепурченко счастливо женат. В 2019-м у актера родилась дочь Ярослава. А недавно супруга Екатерина подарила знаменитости сына. В начале августа Чепурченко рассекретил наследника. В личном микроблоге звезда сериала "Жуки" опубликовала фото с поездки на малую родину – в город Камышин. Актер показал красавицу-супругу, дочь и маленького сына.
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