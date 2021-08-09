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Сериалы
"Я как Шэрон Стоун или Мадонна": высохшая Мирослава Карпович ответила на критику своей фигуры

"Я как Шэрон Стоун или Мадонна": высохшая Мирослава Карпович ответила на критику своей фигуры

Знаменитость не согласна с мнением публики.
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Фигура актрисы Мирославы Карпович часто становится предметом бурных обсуждений. Звезда сериала "Папины дочки" шокирует некоторых своей худобой. Пользователи Сети уверены, что Карпович истязает себя жесткими диетами. Дескать, из-за скудного рациона актриса высохла и выглядит нездоровой.

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Мирослава над предположениями интернет-обитателей откровенно смеется. Актриса заявила, что не ограничивает себя в еде. Между тем знаменитость старается не передать, так как на полный желудок ее тянет в сон. Кроме того, Карпович обожает сладкое и не отказывает себе в десертах.

Держать тело в тонусе звезде "Папиных дочек" помогает спорт. Мирослава посещает бассейн – актриса знает массу эффективных упражнений в воде. После плавания Карпович "греется" йогой. Тренировкам знаменитость уделяет не более часа в день. Также "папина дочка" предпочитает ходить пешком.

Карпович не согласна с недоброжелателями, которые говорят, что ее тело обвисшее. Девушка уверена, что сложена крепко.

Звезда сериала "Папины дочки" отметила, что постоянно слышит комплименты по поводу своей фигуры. Например, мальчики-футболисты из местной детской команды в восторге ее ног. Ребята восхищаются икроножными мышцами актрисы и даже готовы не ней жениться. Актрисе такое внимание приятно.

"Даже в столь зрелом возрасте, я могу быть как Шэрон Стоун или Мадонна в фаворе у подрастающего поколения", – нескромно отметила Мирослава Карпович.

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Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 августа 2021, 12:17 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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