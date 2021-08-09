"Я как Шэрон Стоун или Мадонна": высохшая Мирослава Карпович ответила на критику своей фигуры

Фигура актрисы Мирославы Карпович часто становится предметом бурных обсуждений. Звезда сериала "Папины дочки" шокирует некоторых своей худобой. Пользователи Сети уверены, что Карпович истязает себя жесткими диетами. Дескать, из-за скудного рациона актриса высохла и выглядит нездоровой.
Мирослава над предположениями интернет-обитателей откровенно смеется. Актриса заявила, что не ограничивает себя в еде. Между тем знаменитость старается не передать, так как на полный желудок ее тянет в сон. Кроме того, Карпович обожает сладкое и не отказывает себе в десертах.
Держать тело в тонусе звезде "Папиных дочек" помогает спорт. Мирослава посещает бассейн – актриса знает массу эффективных упражнений в воде. После плавания Карпович "греется" йогой. Тренировкам знаменитость уделяет не более часа в день. Также "папина дочка" предпочитает ходить пешком.
Карпович не согласна с недоброжелателями, которые говорят, что ее тело обвисшее. Девушка уверена, что сложена крепко.
Звезда сериала "Папины дочки" отметила, что постоянно слышит комплименты по поводу своей фигуры. Например, мальчики-футболисты из местной детской команды в восторге ее ног. Ребята восхищаются икроножными мышцами актрисы и даже готовы не ней жениться. Актрисе такое внимание приятно.
"Даже в столь зрелом возрасте, я могу быть как Шэрон Стоун или Мадонна в фаворе у подрастающего поколения", – нескромно отметила Мирослава Карпович.
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