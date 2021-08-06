Он сам нарвался: как и почему курьер избил звезду "Склифосовского"

Обидчик актера Ивана Рыжикова дал интервью.

Накануне актер теленовеллы "Склифосовский" угодил в больницу. У артиста Ивана Рыжикова обнаружили сотрясение мозга и перелом глазницы. Позднее знаменитость рассказала журналистам, что была избита доставщиком пиццы.

Обидчика актера задержала полиция. Им оказался 21-летний Мунар Адильбек-улу-Мунарбек. Стражи порядка взяли у парня обязательство о явке.

Мунар, как и обвиняющий его в избиении Иван, пообщался с прессой. Доставщик пиццы сообщил, что всего лишь защищал себя от агрессора.

По словам курьера, от и Рыжиков не поделили проезд во дворе многоэтажки в центре столицы. Сначала Иван и Мунар общались на повышенных тонах, затем вышли из своих автомобилей. Актер, как уверяет доставщик, набросился на него первым.

Адильбек-улу-Мунарбек подчеркнул, что не хотел драться и говорил об этом оппоненту. Иван продолжал нападать. Мунар получил от актера удар в левую скулу.

"Я уклонился, уронил его, нанес три-четыре удара и отошел", – описал дальнейшее развитие событий курьер.

Доставщик еды в очередной раз подчеркнул, что был вынужден обороняться. Дескать, Рыжиков сам нарвался. Мунар даже не подозревал, что перед ним известный человек. После потасовки курьер тоже обратился в полицию с заявлением, сообщает 5-tv.ru.

Как писали "Дни.ру", в Сети распространились кадры с камеры видеонаблюдения находящегося рядом подъезда. В ролике видно, что звезда "Склифосовского" напала первой.