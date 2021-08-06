Вслед за отцом: звезда сериала "Бедная Настя" Страхов потерял мать

В жизни звезды сериала "Бедная Настя" Даниила Страхова внезапно наступил страшный период. В январе он потерял отца, а на днях стало известно о смерти матери артиста.

Сейчас Даниилу Страхову 45 лет. Поклонники любят и ценят актера за все его работы, но для многих своеобразными "символами" его успеха являются ленты "Бедная Настя", "Обнимая небо" и "Дети Арбата", на которых выросло целое поколение людей. Однако сейчас знаменитости не совсем до работы и поклонников. К несчастью, последние полгода серьезно изменили его жизнь.

В конце январе отец артиста скончался в Бостоне. Ему было 72 года. Даниил тяжело переживал потерю, но держался крайне стойко. Не успел он оправиться от первого потрясения, как стало известно о смерти матери актера. Третьего августа ушла из жизни Елена Соловьева.

Елена Алексеевна была психотерапевтом Единых Европейского и Всемирного реестров, преподавателем, супервизором практики международного класса ОППЛ. Даниил Страхов очень любил и уважал родительницу, о чем много раз говорил в интервью. Известно, что прощание с мамой артиста состоится седьмого августа в храме священномученика Антипия. После траурной церемонии гроб доставят в Хованский крематорий.

В каком состоянии сейчас находится знаменитый актер – не совсем известно, так как, по понятным причинам, пока никаких комментариев он не дал. Поклонники активно поддерживают знаменитость на всех доступных площадках и желают Даниилу поскорее прийти в себя после страшной потери.

