Измордованного актера из сериала "Склифосовский" доставили в больницу

Актер сериалов "Склифосовский", "Морозова -2" накануне вечером, 4 августа, был госпитализирован. У актера Ивана Рыжикова диагностировали сотрясение мозга, переломы глазницы и челюсти.
Как удалось выяснить правоохранительным органам, артиста жестоко избили. Нападение произошло в Таганском районе столицы, недалеко от дома Рыжикова. Полицейские проводят проверку и занимаются поиском человека, который измордовал Ивана.
С Рыжиковым уже связались журналисты 5-tv.ru. О случившемся звезда Театра на Таганке говорит неохотно. Артист подтвердил факт избиения, а также сообщил, что уже покинул медицинское учреждение. Иван Рыжиков будет лечиться дома. По словам актера "Склифосовского", он испытал сильнейшее потрясение, поэтому не может говорить о деталях нападения.
Отметим, в мае 2020 года актер Иван Рыжиков оказался в центре скандала. 26-летняя Людмила Панькова обвинила знаменитость в попытке изнасилования и избиении. Девушка сообщила, что работала со звездой театра и кино в одном проекте. Отношения Иван и Людмила выясняли в студии популярного ток-шоу. В ходе съемок стало известно, что Панькова шантажировала актера.
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