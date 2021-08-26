Скандально известная актриса ситкома "Счастливы вместе" Бочкарева сообщила полиции о беде

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева обратилась к стражам порядка. По словам актрисы, неизвестные сняли с ее машины "Мерседес Гелендваген" дорогостоящие детали.
Бочкарева на ночь припарковала свой автомобиль во дворе одного из домов по улице Бочкова. Следующим утром знаменитость не обнаружила на транспортном средстве решетку радиатора и металлическую эмблему Мерседеса. Также с машины исчезли блок автоматического переключения камер переднего и заднего вида и система дистроник. Общий ущерб похищенного составил более 200 тысяч рублей, говорят полицейские.
Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Кража". Уже просматриваются записи камер видеонаблюдения и изучаются улики.
Напомним, около двух лет назад Наталья Бочкарева была задержана патрульными. У звезды сериала "Счастливы вместе" нашли пакет с белым порошком. Наркотики знаменитость прятала в трусиках. Разгорелся большой скандал. Представшая перед судом Бочкарева раскаялась и вину свою не отрицала. Фемида обязала Наталью выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. На этом уголовное дело было закрыто.
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