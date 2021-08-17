"Жировая ловушка": 47-летняя Волкова наотрез отказалась от операции

Популярная актриса Екатерина Волкова похвасталась точеной фигуркой. В личном микроблоге 47-летняя знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в купальнике на фоне своего загородного дома. В подписи к публикации Волкова отметила, что лето 2021 года выдалось чудесным. "Ну вот моя дачная жизнь и заканчивается", – написала звезда.
В комментариях подписчики щедро осыпали звезду отечественных теленовелл комплиментами. Пользователи Сети отмечали, что Екатерина выглядит словно девочка – она стройна и подтянута.
Между тем Волкова считает, что ей есть еще над чем работать. "Просто животик, борюсь вот, занимаюсь. Плаваю, скачу на скакалке, гантельки, пресс", – рассказала актриса.
В ответ сетевые "эксперты" объяснили Екатерине, что, скорее всего, избавиться от скопления жира на животе не получится. Так называемые "жировые ловушки" нельзя победить диетой и спортом – помогает только пластическая операция.
"Я не делаю липосакций и пластики", – обозначила свою позицию Екатерина Волкова.
Ранее в интервью знаменитость рассказала, что приветствует интервальное голодание. Волкова принимает пищу только в период с 12:00 до 18:00. Все остальное время она пьет только воду. Екатерина Волкова научилась отвлекать себя от желания перекусить в неположенное время. "Главное занять себя, переключить внимание", – отметила звезда кино и сериалов.
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