Мамина копия: Мария Кожевникова впервые показала лицо младшего сына

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова – мама троих сыновей. У актрисы и ее супруга бизнесмена Евгения Васильева подрастают семилетний Иван, шестилетний Максим и Василий, которому уже четыре года.
В личном микроблоге Кожевникова опубликовала фото младшего из отпрысков. Актриса впервые показала общественности личико Васи. Кроха, как оказалось, отмечает день рождения.
Мария рассказала, что ее наследник обладает неуемной энергией и невероятным обаянием. "Твоя улыбка, длиннющие ресницы и, как ты говоришь, мама посмотри в мои честные глазки, творят чудеса, твой шарм распространяется на всех! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) " – поделилась звезда сериала "Универ".
Артистка, ее муж и старшие дети души не чают в Василии. Четырехлетний малыш старается ни в чем не уступать, быть наравне с братьями.
Подписчики отметили, что четырехлетний Вася – копия своей матери. Ребенок унаследовал красоту родительницы.
"Вася очень сильно на Вас похож😍", "Самый мамин из всех 🤗", "Он точно ваша копия, двое на отца похожи😇😻💐", "Наконец-то😍😍Мария, я думаю, что их всех сыновей он внешне похож на Вас😻☺️Действительно, кудряш милаш! По-другому и не скажешь!", "У всех троих твоя улыбка, твои черты лица! Очень забавно) Растите, ребята, в гармонии и позитиве! И пусть все люди, которые вам встретятся на Пути, проявят к вам самые добрые качества!" – пишут пользователи Сети.
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