Только родившая избранница Янковского удивила стройностью: Как будто и не было

26 июля Диана Пожарская родила сына актеру Ивану Янковскому. Влюбленные дали наследнику имя Олег, таким образом малыш стал полным тезкой своего прадеда – советского актера Олега Ивановича Янковского.
В личном микроблоге 29-летняя Диана Пожарская опубликовала фото с прогулки. Девушку запечатлели с коляской на одной из столичных улиц. Судя по всему, актриса чувствует себя прекрасно.
Подписчики удивились тому, как быстро Диана пришла в форму после родов. Пожарская позирует в легком коротеньком платьице, подчеркивающем ее стройную фигурку.
"Как будто и не было) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Красивая молодая мамочка! Как Вам идет материнство!❤️🙌😍", "Худышка", "Замечательно выглядите, будто бы и не рожали 😊СЧАСТЬЯ ВАМ ❤️", – отмечают обитатели Интернета.
Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что Диана Пожарская и Иван Янковский тайно поженились незадолго до рождения крохи. Якобы на регистрации брака настояла мать актера – Оксана Фандера. Дескать, родительнице Янковского очень понравилась Пожарская и ее покладистый нрав. Сплетни семейство никак не комментирует. Статус отношений Дианы и Ивана пока остается загадкой.
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