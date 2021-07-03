Звезда "Кухни" перед родами разделась до трусов и показала огромный живот

Российская актриса театра и кино Мария Горбань на восьмом месяце беременности. Звезда показала в своем "Инстаграм" свежие фото, на которых предстала с огромным животом.
На снимке она стояла в черном бикини и прыскала на живот солнцезащитный крем.
"Ну привет, +14 кг", – написала Мария Горбань в своем "Инстаграм".
Подписчики признали, что беременность украсила актрису, и ее 14 килограммов совершенно ее не портят, а даже наоборот. Удивительно, но многие поклонники оказались настолько проницательными, что глядя на живот, в точности определили пол будущего ребенка. Многие уверены, что у Горбань будет мальчик.
Сейчас Мария Горбань находится в США. Там же, в одной из клиник Майами, она будет рожать ребенка. Перед вторыми родами она решила отдохнуть на берегу океана в одном из люксовых отелей.
Также ранее Горбань показала видео, на кадрах которого стоит на балконе с чашкой кофе в руках и наслаждается роскошным видом на океан.
К слову, звезда сериала "Кухня" только недавно решилась на роды в США. Несмотря на ограничения из-за эпидемии коронавируса и проблемы с получением визы, у нее получилось прилететь в штаты.
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