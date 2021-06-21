Поклонники нашли могилу звезды "Моей прекрасной няни": Какой ужас!

На Троекуровском кладбище похоронены многие российские звезды. Поклонники ежедневно приходят туда почтить память своих кумиров. Но что же они увидели, когда пришли к месту упокоения народной артистки России и звезды "Моей прекрасной няни"? Поросшую бурьяном и заброшенную могилу.
"Какой ужас!" – воскликнет каждый, кто увидит это безобразие. Ведь рядом с заброшенной могилой прославленной российской актрисы можно наблюдать ухоженные мемориалы Бориса Клюева, Владимира Шаинского, Ильи Рутберга и других звезд. Чем же провинилась любимица миллионов Александра Назарова?
На могиле актрисы до сих пор стоит простой погребальный крест, хотя упокоилась Назарова еще в 2019 году. Многим артистам к этому сроку уже давно ставят памятники.
Поклонница Назаровой, которая пришла почтить память звезд, ужаснулась таким положением дел. Очевидно, что за могилой совершенно никто не ухаживает. Там до сих пор болтается черная лента с похорон, а табличка с именем уже даже не видна. Фанатка призвала театр Ермоловой, где служила Александра Назарова, опомниться. Ведь актриса отдала сцене более 50 лет.
Напомним, что ближайшей родственницей Александры Назаровой является 12-летняя внучка Саша. После смерти родителей она жила с бабушкой. Ей же досталось наследство – квартира в Москве, дача и машина.
После смерти Александры Назаровой опекунами девочки стали родственники ее деда — второго мужа Назаровой, с которыми у актрисы были натянутые отношения.
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