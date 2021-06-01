Умерла актриса "Секретных материалов" и "Без лица"

Скончалась американская актриса Роми Уолтхолл.

Роми Уолтхолл известна работами в сериалах "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "Детективное агентство "Лунный свет". В кинохите конца 90-х "Без лица" актриса играла секретаршу героя Джона Траволты.

Уолтхолл скончалась 19 мая в Лос-Анджелесе. У 57-летней артистки случилась внезапная остановка сердца. Кончину звезды американского кино подтвердил один из ее сыновей.

У Роми Уолтхолл трое детей: Морган, Изабелла и Теодор. Как сообщили журналистам родственники, на минувшей неделе на могиле артистки установили мемориал.

Близкие Роми убиты горем. Сын артистки, Теодор Дадли, трогательно попрощался с родительницей в соцсетях.

"Любовь и мудрость, которые ты дала мне, никогда не исчезнут. Ты всегда будешь для меня источником вдохновения. Ты научила меня никогда не сдаваться. Ты научила меня не принимать "нет" за ответ. Ты научила меня быть верным самому себе. Ты всегда болела за меня, потому что знала, что я могу все. Ты привила мне дух воина. Спасибо, что принесла меня на эту землю. Люблю тебя. Покойся с миром. Увидимся в звездах", – отметил наследник артистки.

Отметим, Роми Уолтхолл родом из Техаса. Она родилась 16 сентября 1963 года. Карьера Роми началась с любительского конкурса красоты. После победы в состязании прелестниц Уолтхолл подписала контракт с известным модельным агентством. Несколько лет она работала на Европейских подиумах, после переезда в Лос-Анджелес начала сниматься в кино.