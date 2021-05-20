"Вдруг стала называть меня мамой": Яковлева о последних днях близкого

В конце минувшего, 2020 года, актриса Елена Яковлева пережила большую потерю – ушла из жизни ее мать Кира Андреевна. По словам актрисы, незадолго до кончины ее родительница перестала быть холодной и строгой, в ней появилась сентиментальность.
"Кира вдруг стала называть меня мамой, говорить, как понимает и ценит меня", – вспомнила Яковлева в свежем интервью.
По словам Елены, ее родительница в последние годы была тотально окружена любовью и заботой. Пожилая женщина, почувствовав тепло близких, как будто сняла броню. За всю жизнь Елена Яковлева не слышала столько нежных слов от матери, как в последние годы.
Когда Кира Андреевна умерла, что-то оборвалось внутри Елены. Мать незримо связывала актрису с предыдущими поколениями.
Дочь Елены Яковлевой, Мария, говоря о бабушке, отмечает, что та была аристократкой до мозга костей, имела безупречный вкус и чувство стиля. На долю Киры Андреевны выпало множество испытаний. Мать Яковлевой с достоинством принимала удары судьбы.
Кира Андреевна была невероятной красавицей. После расставания с отцом Елены, Юрием, она нашла свою любовь в лице журналиста Николая. Яковлева любила отчима и вспоминает его только добрым словом.
Елена Яковлева считает, что на мать не похожа. Характер и темперамент, полагает артистка, она унаследовала от бабушки, которую тоже звали Еленой. Между тем Мария, наоборот, – копия Киры Андреевны. Наследница актрисы, тоже сдержанная, рассудительная. Яковлева считает дочь опорой в жизни.
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