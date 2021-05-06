Нет денег на курицу: многодетная Порошина рассказала о жестких финансовых проблемах

Мария Порошина дала откровенное интервью, в котором рассказала о тяготах жизни в разные времена.

Российская актриса Мария Порошина на протяжении жизни сталкивалась с разными проблемами. Сегодня 47-летняя актриса известна и востребована. Но так было не всегда. Когда-то она не могла даже купить семье курицу на обед. Об этом она рассказала в свежем интервью "Каравану историй".

В 2019 году Мария Порошина родила ребенка. Имя отца малыша она до сих пор не раскрыла. Ходят слухи, что актриса родила от одного влиятельного чиновника, отношения с которым не афиширует. Сегодня она одна поднимает пятерых детей. Порошина признается, что ей нелегко делать все самой.

"Я человек домашний, семейный. Одиночество для меня — испытание", – рассказала актриса.

Мария Порошина мечтает о большой полноценной дружной семье. Для нее это счастье и вдохновение. Актриса не исключает, что однажды снова выйдет замуж.

Актрису нередко упрекают в том, что она живет на всем готовеньком. Мол, купается в роскоши, раз позволяет себе столько наследников. Однако это не так. Порошина рассказала, что знает, что такое жесткая нужда.

Напомним, что свою старшую дочь Полину Мария Порошина родила от российского актера Гоши Куценко. Сегодня девушка уже не живет с родительницей, у нее самостоятельная взрослая жизнь. Три других дочери — Серафима, Аграфена и Глафира — родились у актрисы от Ильи Древнова.