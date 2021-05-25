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Запойная Линдси Лохан получила еще один шанс на спасение

Запойная Линдси Лохан получила еще один шанс на спасение

Актриса Линдси Лохан пытается вернуться в мир большого кино. Нашлись желающие снимать наркозависимую звезду.
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Американка Линдси Лохан начала карьеру модели в трехлетнем возрасте. Спустя пару лет юная звездочка получила первую роль – Александры "Элли" Фоулер в сериале "Другой мир". Знаменитостью мировой величины Лохан стала незадолго до празднования 13-го дня рождения – после премьеры диснеевской комедии "Ловушка для родителей". В ленте она сыграла разлученных во младенчестве сестер-близнецов. Пик карьеры артистки ознаменовал подростковый фильм "Дрянные девчонки" 2004 года, собравший рекордные суммы в прокате.

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 Линдси Ди Лохан

Линдси Ди Лохан актриса, певица

С 2006-го карьера Линдси Лохан пошла на спад. По наклонной плоскости покатилась и сама актриса – в жизни знаменитости появились алкоголь и наркотики. Артистка прогуливала съемки, а если и приходила на работу, то была с похмелья. Однажды после многодневного загула и запоя Лохан госпитализировали прямо с площадки. Почти каждая вечеринка с участием Линдси заканчивалась дебошем. Артистку таскали по судам. Заработанные миллионы уходили на оплату адвокатов, компенсации пострадавшим. Знаменитость лечили принудительно, несколько раз в клинику для наркозависимых она приходила сама.

В периоды трезвости Линдси Лохан делает тщетные попытки реанимировать карьеру. Между тем последняя заметная роль актрисы была аж восемь лет назад.

После долгого перерыва Лохан вновь пытается вернуться под свет софитов. Стриминговый сервис Netflix снимет скандальную знаменитость в свежей картине, подарив ей тем самым шанс на спасение.

Лента еще не получила названия. Линдси определили на роль взбалмошной дочки владельца сети гостиниц. По сценарию, героиня артистки, упав с горнолыжного склона, теряет память и оказывается в домике местного жителя и его маленькой дочери. К съемкам Линдси Лохан приступит уже в ноябре 2021 года. Сейчас киношники подбирают ей партнеров.

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Фото: Chloe Bell/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 25 мая 2021, 17:16 Источник: Deadline ✓ Надежный источник
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