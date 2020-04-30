Принца Гарри и Меган Маркл предупредили об опасности

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл обосновались в Калифорнии. Однако жить спокойно они не смогут.

Прошел месяц после того, как принц Гарри и Меган Маркл официально перестали быть членами королевской семьи. Герцоги Сассекские покинули Великобританию, теперь они живут в Калифорнии. Меган рассчитывала, что журналисты оставят их в покое, и она будет наслаждаться тихой семейной жизнью. Однако папарацци все равно застают ее во время прогулки.

Актриса Линдси Лохан во время недавнего интервью на радио решила высказаться насчет решения Меган и Гарри переехать в США. Знаменитость отметила, что после окончания карантина супруги не смогут жить спокойно, ведь количество фотографов и поклонников, следящих за ними, увеличится в несколько раз. Лохан рекомендует Меган и Гарри передвигаться исключительно на машине и воздержаться от прогулок в общественных местах.

Об этом бывших членов королевской семьи также предупреждал архиепископ Уэлби, который является их другом. Он считает, что Меган и Гарри уже давно подписали себе пожизненный приговор.

Напомним, недавно Меган и Гарри заметили на улицах Голливуда, где они разносили еду нуждающимся семьям. Звездная чета приняла участие в благотворительной акции во время пандемии.