Стоянов показал свой эффектный гроб

Вампиры обитают среди нас. Полицейский, блогер, врач, депутат – все они пьют кровь. Лучшая, на их вкус, у белорусов. Без "химии", хотя и крахмала в ней многовато. Не верите? Тогда смотрите "Вампиров средней полосы", где с юмором рассказывают не только о любителях пососать из вены, но и о каких-то более важных и серьезных вещах. И вампиры здесь – это всего лишь краска, эффектный фон.
В картине Юрий Стоянов играет вампира Святослава Вернидубовича, который пьет кровь стаканами и спит в гробу. Гроб, кстати, хотя и "одноместный", но эффектный старинной работы!
Правда, изначально на эту роль планировался Михаил Ефремов. "Он по понятным всем причинам не может дальше сниматься в сериале. Так как его работа над ролью не закончена, единственно возможный вариант, при котором проект сможет состояться — замена артиста. Юрий Стоянов снялся в пилоте проекта и сейчас вновь вернулся на съемочную площадку. Впереди у команды много работы", — говорит режиссер проекта Антон Маслов.
А колоритная Татьяна Догилева в роли хранителя древних законов и сурового депутата Ирины Витальевны по совместительству, следит чтобы все вампиры соблюдали заключенный в 1749 договор с людьми. "Упыри и кровососы, Сталина на вас нет!" – кричит ей в сердцах Святослав Вернидубович.
Зрители узнают, как становятся вампирами, сколько крови можно выпить безопасно для жертвы, как на вкусе сказывается повышенный холестерин. А заодно будут развенчаны и мифы касаемо того, что он вампиры не любят яркий свет и не отражаются в зеркале. Причем технологически в картине все сделано эффектно. Чего только стоит превращение героя Стоянова в шестикрылое летающее чудище! Будет страшно. Но очень увлекательно и смешно!
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